Sanremo Villa Ormond: presentata la “Guida dei Ristoranti della Tavolozza 2025” che taglia il traguardo della undicesima edizione.

La nuova guida 2025 è stata presentata ieri a Sanremo nella splendida cornice di Villa Ormond durante la prima giornata del Festival della cucina con i fiori, che nonostante le condizioni meto avverse ha registrato il tutto esaurito.

“Un risultato importante di cui siamo orgogliosi e che vogliamo condividere con i moltissimi amanti della buona cucina che ci seguono e che ci incoraggiano nella nostra attività – con queste parole ha iniziato il suo intervento Claudio Porchia presidente dell’associazione - la guida, oggi presentata in digitale è uno strumento importante, per quanti vogliono scoprire una cucina regionale autentica, dove la tradizione e la sostenibilità sono grandi protagonista”.

Confermati anche questo anno la scelta del colore verde della copertina, che vuole essere un riconoscimento per i ristoranti selezionati e che sono impegnati sui temi della cucina sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Ristoranti che utilizzano prodotti tutelati e garantiti, garantendo un’accoglienza certificata dall’adozione del Decalogo della Tavolozza curato dalla giornalista ed esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca. Un’ospitalità da ricordare e da raccontare e che alimenta un passaparola positivo fra gli amanti della buona tavola.

Nuovi ingressi in guida

Sono 12 i nuovi locali inseriti in guida per un totale complessivo che si attesta in 110. Da segnalare l’apertura verso nuovi territori come il Canavese, che è il risultato della collaborazione con l’Ascom di Chivasso ed il suo presidente Carlo Nicosia, che condivide l’idea dell’importanza della promozione eno-gastronomica di un territorio intero e non del singolo ristorante.

Nella relazione è stata sottolineata anche l’importanza della collaborazione con Euro Toques Italia e il suo presidente Enrico Derflingher sul tema della promozione del riconoscimento della Cucina italiana come patrimonio Unesco.

Nel corso della relazione è parlato anche del Festival Nazionale della Cucina con i fiori, che sull’onda di un crescente successo quest’anno ha cambiato il format non più legato ad una sola città ma diffuso in più regioni.

Nelle conclusioni un particolare ringraziamento a Barbara Ronchi della Rocca, autorevole e competente madrina del progetto, per i suoi raffinati consigli; a Giuseppe Dosio, Roberto Pisani, Marina Salvetto e Claudia Sugliano per le segnalazioni e accurate verifiche. Ed un particolare ringraziamento alla Fondazione Villa Ormond ed al suo presidente Livio Emanueli.

Un grazie all’impegno degli sponsor che permette anche quest’anno la pubblicazione senza chiedere alcun contributo economico ai ristoranti. “Una scelta – conclude Porchia- che ci rende liberi di valutare senza condizionamenti le proposte inserite in guida ed è una garanzia in più per i nostri lettori”.

ELENCO NUOVI RISTORANTI 2025

Ristorante Giachino Chivasso (TO)

Locanda del Sole Chivasso (TO)

Osteria San mARCO Chivasso (TO)

Ristorante Pesci Vivi Chivasso (TO)

Ristorante Santa Marta Mazzè (TO)

Caffè Stazione Pessinetto (TO)

Ristorante San Genesio Castagneto Po (TO)

Marc Lanteri Castagnito (CN)

Locanda del Mulino Pamparato (CN)

Locanda dell’Angelo Millesimo (SV)

Esco Pazzo Savona

Castello di Razzano Alfiano Natta (AL)

Pepe e vino Imperia

Per scoprire tutti i ristoranti inseriti nella guida 2025 www.ristoantidellatavolozza.it