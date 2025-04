I Grandi Chef al Casinò di Sanremo: due serate con La Mantia e Pappagallo

Si rinnova la grande tradizione enogastronomica del Casinò di Sanremo che negli anni 50 aveva organizzato il Festival internazionale della Gastronomia, con la partecipazione di cuochi provenienti da tutto il mondo.

Due leader della cucina d’autore saranno i protagonisti nel ristorante Biribissi di altrettante cene di gala su invito dedicate ai migliori clienti della Casa da Gioco.

Sabato 19 aprile delizierà i palati degli ospiti del ristorante del Casinò Filippo La Mantia. La serata su invito è Sold Out.

Palermitano, poi trapiantato a Roma, Filippo è prima fotoreporter e poi Chef: diventa cuoco quasi per caso nel maggio del 2002. Molto legato alla sua terra, lascia Palermo portando con sé tutto quello che rappresenta: colori, profumi, allegria, un po’ di pigrizia e tanto amore per la vita. Filippo ama definirsi come il titolo del suo libro: Oste & Cuoco, pubblicato nel 2007"

Il 24 maggio dominerà la serata culinaria il cuciniere "Luca Pappagallo”. La serata su invito è Sold Out.

Tra i cuochi più amati del web, si occupa di cucina da oltre 20 anni. Fondatore del sito Cookaround, uno dei primi portali dedicati alla cucina in Italia, e content creator di Casa Pappagallo, propone ricette golose e facili da preparare. Conduce su FoodNetwork Italia il programma In cucina con Luca Pappagallo, che risulta sempre tra i più visti della rete. Non si definisce uno Chef, ma un cuciniere curioso e goloso."