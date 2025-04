Sanremo: Festival della cucina con i fiori oggi protagonisti Barbara Ronchi della Rocca, la chef Cinzia Massa, il dottor Marco Missaglia e la barlady Ottavia Castellaro

Promossa da Fondazione Villa Ormond Events in collaborazione con l’Associazione Ristoranti della Tavolozza chiude oggi la manifestazione dedicata a tutti gli appassionati di cucina, fiori e benessere.

Alle 16.00 si partirà con un laboratorio di decorazioni floreali per la tavola, condotto da Barbara Ronchi della Rocca. I partecipanti apprenderanno le tecniche e i segreti per scegliere i fiori giusti e decorare ab elegantemente la propria tavola. A seguire, un altro show cooking di qualità, questa volta con la chef Cinzia Massa del ristorante Bioristoro Cristo Re di Bienno (BS). Anche in questo caso nell’ambito del gemellaggio con il concorso “Un fiore nel piatto” garantirà un'esperienza culinaria unica, seguita da una gustosa degustazione. Interessante l’incontro con il medico nutrizionista Marco Missaglia, che condividerà informazioni preziose sull'importanza dei fiori nella nostra alimentazione. A conclusione della giornata la presentazione del libro “Aromatiche da bere” di Ottavia Castellaro che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei fiori e le erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con una degustazione unica curata dall’esperta Barlady.

Ecco il programma nel dettaglio

h.16.00: laboratorio di decorazioni floreali per la tavola. Un workshop pratico condotto da Barbara Ronchi della Rocca, dove i partecipanti apprenderanno le tecniche di decorazione floreale per abbellire la propria tavola, scegliendo i fiori giusti per ogni occasione.

h.16.30: show Cooking della chef Cinzia Massa del ristorante Bioristoro Cristo Re di Bienno (BS) nell’ambito del gemellaggio con il concorso enogastronomico “Un fiore nel piatto”, organizzato da PromAzioni360 presidente Loretta Tabarini. A seguire degustazione

h.17.30: incontro con il medico nutrizionista, Marco Missaglia, che guiderà una sessione informativa sull'importanza dei fiori nella nostra alimentazione. I partecipanti avranno l'opportunità di apprendere come alcuni fiori possono apportare benefici alla salute.

h.18.00: presentazione del libro “Aromatiche da bere” di Ottavia Castellaro alla scoperta dei fiori e le erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con una degustazione unica curata dall’esperta Barlady

Per info e prenotazioni scrivere a: segreteria@ristorantidellatavolozza.it