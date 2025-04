Sanremo, nuovo convegno sull'ambiente e ruolo delle società partecipate organizzato da Amaie Energia e Servizi

Amaie Energia e Servizi organizza il 9 Maggio 2025, presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, un importante convegno sulle principali tematiche ambientali collegate all'economia circolare e al ruolo delle società partecipate. Un importante confronto pubblico che vede la partecipazione dei vertici di Utilitalia, Retiambiente, Previambiente e Direttori Generali delle principali società partecipate pubbliche. Il Convegno favorisce 3 crediti formativi validi per ingegneri, architetti e geometri. Per richiedere i crediti ci si deve prenotare entro l’8 maggio 2025, scrivendo una mail a eventi@amaie-energia.it, indicando nome, cognome, iscrizione ad ordini od albi per ricevere il link dedicato alla diretta.

"La transizione verso l’economia circolare rappresenta un cambiamento strutturale e sistemico del modo in cui produciamo, dice Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia e Servizi, consumiamo e gestiamo le risorse. In questo contesto, le società a partecipazione pubblica (come aziende municipalizzate, consorzi, società in house, ecc.) giocano un ruolo chiave sia come attuatori di politiche pubbliche, sia come motori di innovazione nei territori".

"Interverrò nel convegno durante la tavola rotonda insieme a diversi colleghi e parleremo del ruolo delle società partecipate pubbliche, dichiara Ing. Luca Pesce, Direttore Generale di Amaie Energia e Servizi. Tali società rappresentano un elemento cruciale nella gestione dei servizi pubblici locali, fungendo da braccio operativo dei comuni. Queste entità consentono agli enti locali di erogare servizi essenziali in modo più efficiente e flessibile rispetto alla gestione diretta, favorendo la creazione di filiere corte e territoriali, valorizzando le risorse locali".

"Un importante momento di confronto sulle tematiche ambientali, afferma Ester Moscato, Assessore Ambiente del Comune di Sanremo. Avremo tra i relatori il Presidente di Utilitalia, la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee, e sempre tra i relatori e tra i partecipanti al convegno il coinvolgimento dei Presidenti delle principali realtà italiane. Riteniamo fondamentale il dialogo per continuare a crescere e confermiamo che noi crediamo fortemente nella nostra società partecipata".

In allegato il programma dell'iniziativa