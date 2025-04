Bordighera, tutto pronto per la 49ª edizione della storica Marcia delle Palme

Torna l’appuntamento che unisce sport, tradizione e territorio: È tutto pronto per la 49ª edizione della storica Marcia delle Palme, in programma domenica 11 maggio 2025.

L’evento, organizzato con passione dalle associazioni U Risveglio Burdigotto e Bordighera Bene Comune, rappresenta da quasi mezzo secolo un’occasione imperdibile per vivere una giornata immersi nella natura e nella storia del nostro territorio.

Anche quest’anno si percorrerà l’itinerario storico: 11 km affascinanti che si snodano dal Capo di Bordighera Alta, attraversando Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò, per poi fare ritorno sul Capo. Un cammino panoramico tra mare e collina, aperto a tutti, tra storia, uliveti e antichi borghi liguri.

Per la prima volta in assoluto , accanto alla classica camminata non competitiva, verrà introdotta una versione competitiva riservata a chi desidera misurarsi sportivamente lungo il percorso.

Partenza marcia competitiva: ore 9:00

Partenza marcia non competitiva: ore 10:00

A breve sarà pubblicato online il regolamento completo della marcia competitiva, con tutte le informazioni su tempi, modalità di cronometraggio e premiazioni.

Le Quote di iscrizione saranno di 10 Euro per la Marcia non competitiva e di 20 Euro per quella competitiva.

È già possibile acquistare il proprio ticket di partecipazione sul sito https://marciadellepalme.fun/, ma l’iscrizione sarà possibile anche direttamente sul capo il giorno dell’evento dalle ore 7.00.

La Marcia delle Palme continua a essere un momento di partecipazione e comunità, capace di unire atleti, camminatori, residenti e turisti in un’atmosfera gioiosa e coinvolgente. Con l’introduzione della marcia competitiva, l’evento si apre a nuovi pubblici, mantenendo intatto il suo spirito originario.