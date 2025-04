Sanremo: tutto esaurito per lo chef Luca Pappagallo grande protagonista della due giorni dedicata alla cucina con i fiori (Foto)

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la prima giornata del Festival della Cucina con i Fiori ideata e diretta da Claudio Porchia ha registrato un sold out, attirando oltre 100 appassionati di gastronomia e fiori. L'evento, organizzato dalla Fondazione Villa Ormond Events in sinergia con l’Associazione Ristoranti della Tavolozza, è un omaggio a tutti coloro che amano la cucina con i fiori e sono attenti a uno stile di vita sano e sostenibile.

La giornata è cominciata con una presentazione, molto attesa, della Guida dei Ristoranti della Tavolozza 2025. Questo strumento rappresenta un'importante opportunità per scoprire le tendenze gastronomiche emergenti e per incontrare i protagonisti del settore. Durante la presentazione è stata consegnata la targa "Custode del territorio" a Pier Luigi Catto, un gesto significativo per onorare le persone che si sono distinte nella promozione e valorizzazione del territorio.

Successivamente, il pubblico ha potuto assistere a un apprezzatissimo show cooking dello chef Bruneo Emanuele del Masa Chalet di Colere (BG) condotto dal giornalista Roberto Pisani. Questo momento speciale è stato inserito in un gemellaggio con il concorso enogastronomico “Un fiore nel piatto”, organizzato da PromAzioni360 e presieduto da Loretta Tabarini.

Un altro momento clou della giornata è stato l'incontro con lo chef Luca Pappagallo, che ha portato il suo libro “La nostra cucina di casa” al centro della scena. In un evento esclusivo moderato dal giornalista Claudio Porchia, il noto chef ha tenuto uno show cooking dove ha svelato alcuni dei suoi segreti culinari. Durante la dimostrazione, ha preparato in diretta un piatto di pasta "Pessima", un delizioso mix di olio, aglio, salsiccia di maiale e cinghiale, pomodoro, pecorino e ricotta, il tutto arricchito da un delicato pesto di nasturzio, lasciando il pubblico in visibilio per la sua semplicità e creatività.

Per concludere in dolcezza, Aldo De Michelis ha presentato il suo libro “Un bouquet di gelato: contaminazioni che sanno di buono”, accompagnato da una straordinaria degustazione di gelato ai fiori di arancio. Un finale perfetto per una giornata dedicata ai fiori eduli e alla cultura gastronomica, che ha dimostrato come, anche sotto la pioggia, la passione per il buon cibo e il benessere possa brillare e unire le persone. Il Festival della Cucina con i Fiori si è confermato non solo un evento di successo, ma anche un'importante occasione di confronto e crescita per tutti gli operatori del settore e gli appassionati della cucina.

Il festival chiude oggi con il seguente programma:

h.16.00: laboratorio di decorazioni floreali per la tavola. Un workshop pratico condotto da Barbara Ronchi della Rocca, dove i partecipanti apprenderanno le tecniche di decorazione floreale per abbellire la propria tavola, scegliendo i fiori giusti per ogni occasione.

h.16.30: show Cooking della chef Cinzia Massa del ristorante Bioristoro Cristo Re di Bienno (BS) nell’ambito del gemellaggio con il concorso enogastronomico “Un fiore nel piatto”, organizzato da PromAzioni360 presidente Loretta Tabarini.

h.17.30: incontro con il medico nutrizionista, Marco Missaglia, che guiderà una sessione informativa sull'importanza dei fiori nella nostra alimentazione. I partecipanti avranno l'opportunità di apprendere come alcuni fiori possono apportare benefici alla salute.

h.18.00: presentazione del libro “Aromatiche da bere” di Ottavia Castellaro alla scoperta dei fiori e le erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con una degustazione unica curata dall’esperta Barlady

Per info e prenotazioni scrivere a: segreteria@ristorantidellatavolozza.it