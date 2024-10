Presentata la nuova stagione teatrale 2024/2025 al Casinò di Sanremo: un cartellone ricco di stelle (Foto e video)

La prestigiosa Sala Privata del Casinò di Sanremo ha ospitato la presentazione della nuova stagione teatrale 2024/2025, un evento attesissimo che ha svelato un cartellone ricco di grandi nomi del panorama teatrale italiano. La rassegna promette spettacoli di altissimo livello, con protagonisti attori del calibro di Silvio Orlando, Nancy Brilli, Massimo Ghini, Luca Barbareschi, Corrado Tedeschi, Debora Caprioglio e Lino Guanciale, solo per citarne alcuni.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 20 ottobre, in occasione del 150º anniversario della nascita di Ettore Petrolini, icona del teatro italiano. La serata sarà dedicata alla rappresentazione di Chicchignola, celebre opera di Petrolini, con la regia di Massimo Venturiello. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro dell'Opera del Casinò e promette di regalare al pubblico un omaggio suggestivo e coinvolgente al grande comico e drammaturgo.

"Con questo nuovo programma di appuntamenti, il Casinò conferma la sua storica tradizione legata al teatro, che affonda le radici nel primo scorcio del secolo scorso: basti ricordare che negli Anni '30 la direzione artistica fu affidata a Luigi Pirandello. Fin dalla sua nascita, la Casa da Gioco ha sempre assolto anche alla sua funzione di luogo in grado di accogliere e sviluppare eventi, con un'attenzione particolare per la cultura. E importante proseguire questa "mission" ormai ultracentenaria, proponendo pièce e interpreti di assoluto valore per richiamare gli appassionati e al tempo stesso avvicinare chi del teatro conosce ancora poco, in particolare le nuove generazioni. Un impegno che l'amministrazione comunale condivide pienamente", evidenzia il consigliere Silvana Ormea.

La stagione 2024/2025 si preannuncia come un viaggio attraverso opere classiche e contemporanee, con spettacoli che sapranno coniugare tradizione e innovazione, comico e drammatico. Il direttore artistico ha sottolineato l’importanza di offrire al pubblico una programmazione varia e di qualità, in grado di attrarre tanto gli appassionati di lunga data quanto i nuovi spettatori.

"Una stagione dedicata all'originalità, creatività e genialità del teatro internazionale, quello che esalta il rapporto con il pubblico, che evidenzia la professionalità degli attori in scena, che emoziona e sa emozionarsi. Lo dimostrano i protagonisti, apprezzati ed amati da pubblico. Uno fra tutti Silvio Orlando che si esibirà per la prima volta nel teatro dell'Opera, dove sono passati nomi come Eduardo, Vittorio Gassman, Carlo Dapporto, come i fratelli Giuffre. Negli ultimi due anni abbiamo rinsaldato il legame con l'autorevole tradizione teatrale unendo, con un cartellone d'autore, il nostro ai migliori teatri nazionali. Fermamente convinti che l'accesso alla cultura vada incentivato favorendo anche economicamente la più ampia partecipazione degli appassionati e dei più giovani, abbiamo mantenuto i già ridotti costi dei biglietti del 2023 confermando la scontistica applicata e le promozioni indirizzate verso gli studenti e gli insegnanti. Per gruppi di dieci ragazzi accompagnati dal docente il prezzo del biglietto in galleria scende a cinque euro e ancora a quattro euro per gruppi di venti. Sono scelte dettate dalla grande attenzione verso la finalità culturale che esprime la nostra azienda, permettendo di accedere a spettacoli di grande qualità per i protagonisti e i temi affrontati a prezzi accessibili perché estremamente contenuti", afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo con il consigliere del Consiglio di Amministrazione Eugenio Nocita. "Do il benvenuto alle compagnie che si esibiranno nel nostro teatro con pièce che sapranno divertire, commuovere e stimolare la riflessione, come deve fare un'interessante ed importante stagione teatrale".

Oltre ai grandi nomi, la stagione darà spazio anche a compagnie emergenti e produzioni che offriranno spunti di riflessione sui temi più attuali, dimostrando ancora una volta come il Casinò di Sanremo non sia solo un tempio del gioco, ma anche un centro culturale di primo piano per la città e per l’intero territorio ligure.