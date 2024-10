Crypto News: PEPE sale del 5% mentre PEPU vola a 19 milioni di dollari in prevendita

Il token PEPE ha mostrato ultimamente una grande volatilità, unita a variazioni nel volume di trading negli ultimi mesi. Oggi il token è in salita di oltre il 5% e porta il suo guadagno mensile oltre il 33%.

Intanto il nuovo progetto che prende spunto proprio dal meme della rana, Pepe Unchained, ha raccolto oltre $19,4 milioni nella sua prevendita esplosiva, preparando il terreno per un lancio da 100x.

Pepe sale del 5% in 24 ore

Da fine luglio, il prezzo di PEPE è rimasto relativamente stabile fino a inizio agosto, quando cioè ha raggiunto un picco nel volume di trading, intorno al 7 agosto, correlato a un notevole calo del suo prezzo, che stava a suggerire un potenziale evento di svendita.

In seguito, il token è entrato in un periodo di minore stabilità dei prezzi, con volumi di trading fluttuanti fino a inizio settembre. In particolare, il 28 settembre scorso PEPE ha visto un altro picco nell'attività di trading, con un volume in aumento fino a quasi 1 miliardo di dollari e un prezzo che ha seguito un trend al rialzo, raggiungendo circa 0,00008 dollari per token.

L'aumento del volume durante questi periodi spesso corrisponde a un’impennata di prezzo di PEPE, il che suggerisce che il sentiment del mercato e l'interesse per il trading continuano a guidare la volatilità del token.

Più di recente, PEPE ha visto una lieve ripresa, con il prezzo che si aggirava intorno a $ 0,00008 al 13 ottobre, un segno che il token potrebbe stabilizzarsi dopo la volatilità: oggi è a $0,00001034, in rialzo del 5%, con un guadagno del 33% nell’ultimo mese.

PEPE: dove può arrivare il token?

L'interesse aperto (OI) è rimasto relativamente costante fino alla fine di agosto, in seguito si è verificata una salita che ha rispecchiato l'aumento del prezzo del token a fine settembre. Ciò suggerisce maggiore partecipazione e interesse in PEPE, dato che il token ha attirato un'attività di trading significativa intorno al 25 settembre.

Mentre l'OI continuava a salire, il prezzo di PEPE ha raggiunto un picco il 1° ottobre a circa $0,00008, ma in seguito ha dovuto affrontare un pullback. L'allineamento tra OI e prezzo suggerisce un potenziale cambiamento nel comportamento del mercato, dove un OI più elevato sta probabilmente alimentando il trading speculativo e la volatilità dei prezzi.

Il grafico finale fornisce informazioni sull'Open Interest ponderato, mostrando sia trend rialzisti che ribassisti. Da metà luglio ad agosto, ci sono stati notevoli picchi ribassisti (in rosso), corrispondenti a flessioni dei prezzi. Al contrario, periodi di verde, che rappresentano OI ponderato rialzista, si allineano con guadagni di prezzo, specialmente nella corsa di fine settembre.

A inizio ottobre, il grafico indicava un sentiment di mercato misto, con oscillazioni tra trend rialzisti e ribassisti, una volatilità potrebbe riflettere influenze di mercato più ampie o trading speculativo attorno a PEPE. I recenti trend di prezzo e volume di PEPE sottolineano la natura volatile del token e la sua capacità di catturare l'interesse del mercato.

PEPE può salire ancora di più? Non resta che aspettare e vedere; intanto PEPU sale a $19,4 milioni in prevendita e si prepara a un listing esplosivo.

Pepe Unchained raggiunge $19,4 milioni in prevendita: farà meglio di PEPE?

Pepe Unchained ha raggiunto nella sua ICO ben $19,4 milioni fino a questo momento, con la sua idea di migliorare la blockchain di Ethereum attraverso la Pepe Chain, che offre una velocità 100 volte maggiore rispetto a quella della Layer 1 e il pagamento di gas fee più basse.

Secondo gli esperti, PEPU, il token nativo del progetto, potrebbe fare anche 100x con il listing. Di recente, il team del progetto ha lanciato la testnet della blockchain, per cui il lancio del progetto è sempre più vicino.

Il marketing è molto importante per il progetto: da poco il team ha lanciato il Pepe Frens With Benefits, un’iniziativa che vuole coinvolgere tutta la community di PEPU nella creazione di app e altro sulla blockchain Layer 2.

Chi lo vorrà potrà fare domanda per un finanziamento a partire dal quarto trimestre del 2024: alla ricezione delle domande, la community di PEPU voterà le proposte più interessanti da realizzare sulla blockchain Layer 2 del progetto, e i vincitori riceveranno il finanziamento per il quale hanno fatto richiesta.

Chi mette in stake i propri PEPU, con un APY attuale del 113%, anche prima del termine della prevendita, potrà godere da subito di entrate passive: per partecipare alla ICO prima del prossimo aumento di prezzo, sarà inoltre necessario collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale e utilizzare i token ETH, USDT, BNB o una carta bancaria per l’acquisto.