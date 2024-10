Animali aggressivi, Ambulanze Veterinarie si arma: avrà la pistola JPX Jet Protector (Foto)

Nuovo strumento per Ambulanze Veterinarie Odv. L'associazione ha, infatti, acquistato una pistola JPX Jet Protector da utilizzare, in caso di necessità, per gestire situazioni di pericolo, come per esempio con animali aggressivi.

"Dopo un'adeguata formazione è un passo significativo per affrontare situazioni con cani aggressivi in modo più sicuro" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv -"Questo strumento non letale, è progettato per immobilizzare temporaneamente gli animali, consentendo agli operatori di gestire situazioni di pericolo senza causare danni permanenti. Inoltre, l'utilizzo della pistola JPX può offrire una protezione aggiuntiva sia per il personale che per le persone coinvolte in episodi di aggressione".