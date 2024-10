L’assessore regionale Marco Scajola alla 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

L’assessore regionale all’Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola ha partecipato oggi, presso villa Boselli ad Arma di Taggia, alla 74esima Giornata Nazionale per le Vittime degli incidenti sul lavoro, organizzata dalla sezione Anmil di Imperia presieduta da Agostino Nicodemo. Nell’occasione sono stati consegnati i brevetti e i distintivi d’onore agli invalidi del lavoro da parte della direzione Inail.

“In questi anni, attraverso specifici corsi di formazione e, in generale, maggior attenzione al lavoro abbiamo cercato di innalzarne la qualità riducendo, al contempo, la possibilità di incidenti – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Anche per questo la Liguria, secondo gli ultimi dati emersi in queste ore, risulta una regione con un’incidenza di infortuni mortali inferiore alla media nazionale. Ovviamente questo non basta. Come amministratori pubblici dobbiamo far sì che si arrivi a una soglia massima di sicurezza perché i lavoratori e le loro famiglie devono essere tutelati e protetti come motore della nostra società. Ringrazio l’Anmil per il prezioso operato svolto durante tutto il corso dell’anno e per questo momento importante di analisi e confronto”.