Dossieraggi, Gianni Berrino (FdI): "Assenza legge è responsabilità del centrosinistra e di Orlando"

“A quanto pare Orlando non parla a sproposito soltanto della Liguria, che evidentemente ha frequentato poco, ma anche delle politiche nazionali. Ora accusa l’Esecutivo di non intervenire a livello legislativo per contrastare i dossieraggi. Ricordo ad Orlando che il suo partito ha governato a lungo l’Italia, pertanto, se oggi manca una normativa in tal senso, la responsabilità va attribuita al centrosinistra e a lui nello specifico, avendo ricoperto la carica di ministro della Giustizia. Il governo Meloni è impegnato, anche su questo fronte, a correggere le lacune causate dai governi passati”.

Lo dichiara in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.