Vallecrosia: la misericordia di Dio nella vita di tutti i giorni, grande successo ieri per lo spettacolo ‘Ritornando’

Grande successo di pubblico ieri sera, 12 ottobre, per il gruppo Sentieri di Pace che con i suoi cantati, attori e ballerini ha messo in scena lo spettacolo da loro scritto 'Ritornando' arricchito dalle musiche del gruppo Gen Verde.



"In una chiesa gremita di gente - si spiega nel comunicato -, tutto il gruppo ha dato il meglio interpretando una storia legata usando le parole di Papa Francesco alle periferie esistenziali. Steven, giovane figlio di una ragazza madre, fatica a trovare il suo posto nel mondo e nella ricerca del proprio senso si perde in giri pericolosi tra droga e vita dissoluta. La madre, che fa parte di un gruppo caritatevole della parrocchia, prova in ogni modo, supportata da tante persone della parrocchia a fargli capire di cambiare vita, ma tutto sembra inutile. Sarà un gruppo di giovani volontari, tra cui Laura, di cui Steven si innamora, a dare il via al cambiamento vero e proprio per il giovane. Con piccoli suggerimenti e abbandonando lo sguardo di giudizio riescono pian piano ad aprire il cuore del giovane che è ora disponibile ad accettare tutta la sua storia e la sofferenza della madre che lo ha concepito a seguito di una violenza. La verità rivelata e lo scampato pericolo portano Steven ad una vera e profonda conversione che passa dal perdono reciproco e dalla speranza sempre accesa nei suoi confronti. È questa la trama dello spettacolo che ha emozionato il pubblico e suscitato molti e calorosi applausi al gruppo. Anche il parroco di Maria Ausiliatrice Don Karim Madjidi ringraziando i presenti a conclusione ha evidenziato l’importanza della speranza anche in vista del prossimo giubileo che ha proprio al centro questo tema. La morale dello spettacolo ci dice che anche in momenti difficili, come quelli attuali, non è impossibile disarmarsi e accogliere l’altro per quello che è, camminare insieme e riuscire a cambiare il mondo che ci sta intorno. Complimenti!".