Chi ha i token PEPE sta investendo in questa ICO

Il Pepeverse si sta espandendo con l'aggiunta della nuova ICO di Pepe Unchained (PEPU). Si tratta di un nuovo memecoin con una propria blockchain di livello 2 che, nelle ultime settimane, ha rubato la scena a Pepe e ad altri token correlati.

Il trader intelligente si rivolge a Pepe Unchained

La prevendita sta crescendo a un ritmo senza precedenti, avendo già superato la soglia dei 18 milioni di dollari raccolti.

Gli analisti stanno prendendo nota, tra cui Jacob Bury, membro attivo della community Pepe. Ha pubblicato la sua analisi su Pepe pochi giorni fa.

Sebbene potrebbe ancora registrare guadagni potenzialmente pari a 10 volte, o leggermente superiori a seconda dell'andamento rialzista del mercato, i rendimenti futuri non si avvicineranno minimamente al guadagno del 16.780% registrato dal lancio.

Chi è alla ricerca di profitti di questa portata deve guardare più lontano, spostandosi verso progetti più nuovi e con una capitalizzazione di mercato più bassa. Pepe Unchained rientra in questa categoria e si sta rivelando uno dei preferiti di Jacob Bury e di molti altri.

Bury ha parlato più volte di Pepe Unchained sul suo canale YouTube e di recente ha affermato che il suo potenziale è 100 volte maggiore.

E non è l'unico. Anche il famoso trader ClayBro afferma che può aumentare di 100 volte dopo il lancio sugli exchange.

Balena investe 51.000 $ su PEPU

Un misterioso portafoglio ha investito oltre 50.000 dollari nella prevendita di Pepe Unchained.

Secondo i dati di Etherscan, il 3 ottobre la balena ha scambiato 21 ETH, per un valore di circa 51.000 $, con i token Pepe Unchained.

Detto questo, l'acquisto da 51.000 dollari rispecchia un interesse diffuso per Pepe Unchained, suscitato dal suo caso d'uso all'avanguardia.

Pepe Chain: una blockchain EVM scalabile dedicata alle meme coin

Immagina una blockchain in cui tutto ruota attorno ai memecoin. Stiamo parlando di metaversi a tema memecoin, trading di futures memecoin, giochi memecoin, banche decentralizzate memecoin e qualsiasi altra cosa qualcuno possa immaginare.

Questa utopia degen sta diventando realtà con Pepe Unchained, la prima blockchain al mondo a tema Pepe.

Si tratta di un layer 2 di Ethereum, che offre commissioni più basse e velocità 100 volte superiori rispetto alla rete principale.

Pepe Chain sarà dotata di un bridge Ethereum dedicato, staking, un exchange decentralizzato e un block explorer.

Pepe Chain ha tutto ciò che ci si aspetta da una blockchain di alto livello.

Metti in staking i token Pepe Unchained e ottieni un APY del 121%

Grazie ai suoi bassi costi operativi, Pepe Unchained ha accantonato ben il 30% dell'offerta totale per le ricompense di staking. Ciò si traduce in enormi ritorni per gli investitori, con un valore attuale stimato in un APY del 121%.

Al ritmo attuale, avresti più che raddoppiato il tuo investimento PEPU ogni anno solo con le ricompense dello staking. L'APY diminuirà nel tempo, quindi coloro che cercano di massimizzare i loro rendimenti dovrebbero agire in fretta.

Pepe Unchained si distingue da tutte le altre criptovalute sul mercato, non solo per il suo caso d'uso unico, ma anche per il suo slancio esplosivo. Con oltre 18 milioni di dollari raccolti, si tratta senza dubbio della prevendita in più rapida crescita sul mercato.

Come sottolineato da Jacob Bury, si prospettano guadagni pari a 100 volte. Se si potrà arrivare a tanto resta da vedere. Ma una cosa è certa: progetti come questo non capitano spesso.