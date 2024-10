Sanremo, elezioni regionali, Paolo Strescino (FdI): "“Per la città simbolo del turismo della Liguria l'obiettivo è quello di farla uscire dalla trappola dei collegamenti inefficaci"

“L’obiettivo per Sanremo città simbolo del turismo della nostra Liguria è quello di farla uscire dalla trappola dei collegamenti inefficaci per non dire nemici, a partire dall’autostrada per arrivare alla ferrovia” - afferma Paolo Strescino candidato al consiglio regionale con Fratelli D’Italia.



“Dalle barriere di Ventimiglia che devono essere tutte aperte per evitare le code tra Italia e Francia, per arrivare ai cantieri che, se strettamente necessari, devono essere organizzati e non devono assolutamente bloccare la circolazione. Ovviamente saremo anche attenti per l’avvio ai lavori del nuovo tratto di Aurelia bis.

Inoltre per quanto riguarda i collegamenti ferroviari dobbiamo far arrivare a Sanremo, anzi fino a Ventimiglia i treni ad alta velocità. Il turismo e i commercianti sanremesi non possono più subire questa situazione che dura ormai da troppo tempo”.



Prosegue e conclude Paolo Strescino: “Fondamentale l’attenzione alla Sanità e in particolare all’ospedale di Sanremo che, in attesa dell’ospedale unico, deve offrire servizi di eccellenza e reparti aperti anche per il fatto che nei periodi turistici la popolazione quasi raddoppia”.