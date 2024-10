Vallecrosia: tutto pronto per la festa della zucca nel centro storico

Domani, domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 17:00, a Vallecrosia Alta torna il tradizionale appuntamento con la Festa della Zucca. Musica, pietanze a base di zucca, giochi e divertimento animeranno il borgo antico.

PROGRAMMA DELL’EVENTO:

PIAZZA LAVATOI -AREA FOOD & BEVERAGE:

saranno presenti i famosi burger preparati da Vado al Massimo; per i piatti caldi ci si potrà rivolgere al Bar du Cantù; le sfiziose zucche ripiene alla griglia proposte da Chill Grill; per dissetarvi potrete degustare le birre artigianali di Birra Carrù e il servizio bar offerto dall'Associazione “Il Borgo Antico”.

PIAZZA DON GASTAUDO

La C.N.A. allestirà un'area espositiva con stand ricercati e selezionati e la musica dei Blue Velvet Sound vi terrà compagnia per tutta la giornata.

PIAZZA VERDI

Area preposta all'intrattenimento grazie alla presenza dell'Associazione "Per un pugno di dadi", che vi farà provare i loro numerosi giochi da tavolo; dalla Gelateria Job's potrete concedervi una gustosa merenda; si potrà fare un tuffo nel passato grazie al laboratorio di intaglio legno ed il giocattolaio.

PIAZZA DEL POPOLO: AREA FOOD & BEVERAGE:

l'Associazione “Il Borgo Antico” proporrà piatti a base di zucca come il famoso risotto e i tipici "barbagiuai"; pasta e altri piatti caldi verranno serviti dall'Osteria dei Mat; pulled pork e birre artigianali per tutti dal birrificio BEdreamER; immancabili i buonissimi biscotti De.Co. e gli altri dolci del Biscottificio Gibelli; tutto condito con ottima musica e una zona ballo per scatenare le danze

Sarà attivo il servizio navetta gratuito, dal Solettone Nord a Vallecrosia Alta e ritorno, a partire dalle ore 10:30, ogni mezz’ora, fino alle ore 16:00 per l’andata. Ultima corsa dal borgo antico al Solettone Nord ore 16:20.