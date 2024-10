Il presidente Facente Funzioni Alessandro Piana incontra i sindacati della Riviera Trasporti: ”Azienda da salvaguardare, eroga un servizio fondamentale per il nostro territorio”

Il Presidente Facente Funzioni Alessandro Piana ha accolto la richiesta di incontro dei sindacati di categoria, per effettuare una disamina dell’azienda Riviera Trasporti, attualmente in concordato preventivo, per ascoltare le istanze dei lavoratori. Molteplici le criticità emerse: dalle autovetture obsolete, alla mancanza di personale, ai costi elevati per conseguire la patente, che si riflettono sulla difficoltà di inserire nuovi conducenti, all’aumento delle aggressioni al personale da parte degli utenti, ai nuovi stipendi non allineati con il costo della vita e la difficoltà di utilizzare la busta paga come garanzia finanziaria e l’evasione crescente.

“Abbiamo avuto un confronto produttivo, durante il quale abbiamo analizzato le problematiche principali dell’azienda. Mi attiverò subito, rappresentando al candidato Presidente del centrodestra Marco Bucci le problematiche del trasporto pubblico nell’estremo ponente. Il servizio che eroga Riviera Trasporti è fondamentale per la mobilità del nostro territorio, sia per i cittadini, sia per i turisti e dobbiamo tutelare i numerosi dipendenti”.