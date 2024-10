Elezioni regionali, Bucci sull’appello per il gettito fiscale: “Grazie ai firmatari, è un punto condiviso e decisivo del mio programma”

“Grazie, mi sento di dire innanzitutto grazie ai firmatari dell'appello per il mantenimento del gettito fiscale del porto di Genova, e non solo, sul territorio ligure. Grazie perché centrano due punti decisivi attorno ai quali ruoteranno tutte le scelte politiche della Regione. Di certo per quanto mi riguarda. Stiamo parlando della prima azienda della Liguria e della necessità delle infrastrutture che ha per crescere e per far crescere tutto il territorio”.

Il candidato presidente Marco Bucci commenta così l’appello diffuso oggi da una ventina di personalità del mondo economico e culturale ligure.



“Se tante volte il tema delle risorse necessarie è lo scoglio più difficile da superare per realizzare le opere necessarie, è assurdo che la Liguria sia sempre pronta a dare quello che incassa, ma non a ricevere quel che le spetta – aggiunge Marco Bucci - Spero che l'esperienza e la credibilità che mi sono conquistato in questi anni, anche e soprattutto quando si trattava di andare a ottenere attenzione e risorse per la nostra terra, possa essere considerata la migliore garanzia dell'impegno che mi assumo nell'accogliere in toto questa richiesta”.

“Sono sinceramente curioso di capire – conclude il candidato presidente - come potrebbe dire le stesse cose chi, da Roma ma anche in questi giorni dalla Liguria, continua ad attaccare ogni minima forma di autonomia anche fiscale, chi urla all'Italia spaccata quando una regione chiede di poter amministrare almeno una parte della ricchezza che produce”.