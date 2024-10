Elezioni regionali, Alberto Alberti: "La Liguria deve diventare la migliore regione affacciata sul mar Mediterraneo"

Una Liguria in cui le persone possano sentirsi protette e sicure. È questa la priorità di Alberto Alberti, Ceo della storica azienda Latte Alberti con sede a Pontedassio, candidato al ruolo di consigliere regionale con la lista Vince Liguria - Bucci Presidente.

“Il mio pensiero sposa esattamente quello del candidato Presidente del centrodestra: la Liguria deve diventare la migliore regione affacciata sul mar Mediterraneo con il più alto tasso di qualità della vita, ne ha tutte le potenzialità. Per farlo è però necessario lavorare su alcuni importanti aspetti come le infrastrutture e la sicurezza per attrarre investimenti e creare occupazione.

I liguri hanno bisogno di risposte per raggiungere i propri obiettivi e per vivere la quotidianità senza paure, per questo motivo il nostro obiettivo deve essere quello di operare per il benessere della comunità, trasformandolo in una realtà concreta.

Tra i temi su cui siamo chiamati a rispondere c’è sicuramente quello della viabilità con la creazione di un’alternativa all’autostrada rappresentata dall’Aurelia Bis che collegherà Albenga a Ventimiglia, ma bisogna guardare anche al trasporto su rotaia con il raddoppio ferroviario che verrà finanziato da fondi del Ministero per la progettazione, dando forza e importanza anche ai collegamenti con la Francia.

Per il futuro della Liguria sarà poi fondamentale valorizzare la blue economy, base della nostra storia e garanzia del domani, con la creazione di nuove opere a mare, ma anche start-up e attività innovative”, conclude Alberti.

*Informazione politica elettorale A PAGAMENTO