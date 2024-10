Ventimiglia, ritorna la “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo F@Mu”

Domenica 13 ottobre 2024, ritorna la “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo F@Mu” in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia.

Anche in questa occasione il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia aderisce all'iniziativa organizzando nella mattinata di Domenica 13, dalle 10.00 alle 13.00, un'attività dedicata a bambini e alle famiglie volta a coinvolgerli in una giocosa scoperta, non solo dei preziosi reperti esposti, ma anche a invogliarli ad approfondire la visita e a incuriosirli sul patrimonio culturale.

I bambini saranno accolti e verrà loro fornito il materiale per disegnare il reperto che più li ha colpiti tra quelli conservati all'interno del percorso museale.

Nell'occasione si potrà anche visitare la mostra d'arte contemporanea IDENTITÁ/ ALTERITÁ di Claudio Marciano che verrà inaugurata Sabato 12 ottobre 2024.

L'evento ha costo ridotto per tutte le famiglie con biglietto a 1 € a persona.

Età consigliata dai 4 anni in su.

Orario Museo: 10.00-13.00

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41, 18039 Ventimiglia

tel. 0184.351181- museoventimiglia@gmail.com - www.marventimiglia.it