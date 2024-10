Al via domani le ‘Giornate FAI di Autunno 2024’: appuntamenti a Sanremo e Bajardo

Prenderanno il via domani le Giornate FAI di Autunno, giunte alla tredicesima edizione, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, nel mese di ottobre, al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. Quest’anno le sorprese raddoppiano in provincia di Imperia. Sabato 12 e Domenica 13 ottobre il pubblico sarà portato nel magico e affascinante mondo di Antonio Rubino. Un artista eclettico che, dal limpido mare di Sanremo fino al vivace borgo di Bajardo, ha saputo colorare la fantasia di grandi e piccini.

Di seguito il programma:

SABATO 12 OTTOBRE dalle 15 alle 18 al MUSEO CIVICO di SANREMO Aspettando Bajardo tra Calvino e Rubino

DOMENICA 13 OTTOBRE dalle 10 alle 18 BAJARDO: IL TIBET DELLA VAL NERVIA. Un borgo raccontato da Calvino e dipinto da Rubino

Sabato i visitatori saranno portati alla scoperta di due pilastri della vivace vita culturale della provincia, Italo Calvino e Antonio Rubino, presso il Museo Civico di Sanremo in Piazza Nota. Dalle 15:00 alle 18:00 Chiara Tonet accompagnerà in una visita esclusiva nella sala del museo dedicata al fumettista. Dalle 16:30 alle 17:30, Marco Cassini, Loretta Marchi e Silvia Pavanello si alterneranno in un avvincente viaggio alla scoperta della vita e del percorso artistico dei due protagonisti. (Nella foto l'assessore alla cultura di Sanremo Enza Dedali ed il consigliere comunale Davide Giovanni Bestagno nella Sala Rubino).

Domenica, invece, appuntamento nel borgo di Bajardo. Le vie del paese si animeranno con arte, musica, cultura e buon cibo tradizionale della vallata. I narratori racconteranno le storie della nuova chiesa parrocchiale di San Nicolò, dell’oratorio di San Salvatore o della trasfigurazione, della chiesa vecchia di San Nicolò e dell’antico frantoio a sangue. La sala polivalente ricca di cartoline d’epoca, foto e altre immagini dedicate alla vita nella Bajardo del XIX secolo sarà l’occasione adatta per parlare di turismo tra ieri e oggi. All’interno delle sale del vecchio castello tanti saranno gli eventi a lui dedicati. Si potranno osservare pezzi originali dell’artista, ascoltare Marco Cassini che parlerà di “Rubino e l' entroterra”, e divertirsi con gli attori del Teatro dell'Albero che leggeranno alcune favole di Rubino e il suo curriculum ridiculum, intervallati da un video sulla storia della “Ra Barca”. Nella cornice della “terrazza delle Alpi” i disegnatori di fumetti Palex e Milko realizzeranno disegni "on demand" per i visitatori, e alle ore 16 il trio musicale Fofo Swing Trio accompagnerà con le sue note verso la fine di questa ricca giornata.

Torna, anche per questa giornata FAI d’autunno, l’immancabile passeggiata con tre partenze distinte 9,30 -11,30 – 14,30. Un percorso naturalistico che dalla chiesina di San Rocco, a inizio paese, attraversa sul percorso dell’antica mulattiera un colorato bosco misto. La meta finale sarà il barocco Santuario di N.S. Assunta di Berzi. Sarà un’occasione unica per contemplare il paesaggio e arricchire la fantasia con l’ascolto di alcune favole di Antonio Rubino ambientate in questi luoghi misteriosi. Il percorso durerà circa 2 ore per una lunghezza di 4 Km solo andata; il ritorno sarà effettuato tramite pulmino a 9 posti messo a disposizione dal Comune di Bajardo con partenza ogni 30’ circa. La prenotazione per la passeggiata è obbligatoria, inviando un messaggio WhatsApp al numero 391/1042608 o scrivendo alla mail imperia@faigiovani.fondoambiente.it e lasciando nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo mail. Il contributo è di 10 € per gli iscritti FAI, 15 € per i non iscritti. I 3 gruppi verranno formati da un massimo di 25 partecipanti ognuno.

Per le Giornate FAI di Autunno non servono prenotazioni: domenica si può arrivare a Bajardo quando si vuole, passando dai banchi di accoglienza sistemati in Via Roma.

Le GFA non sono solo Sanremo e Bajardo perché sarà anche possibile visitare il Bene FAI di "Casa e Collezione Laura a Villa San Luca" a Ospedaletti che sarà aperta sabato 12 e domenica 13 con visite guidate e turni (in piccoli gruppi) orientativamente nei seguenti orari: 10, 11, 12, 13, 14:30, 15:30, 16:30, 16:30 e 17:30.

Per maggiori informazioni si può contattare il Gruppo Giovani e la Delegazione al seguente indirizzo: imperia@faigiovani.fondoambiente.it e consultare il sito

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-autunno/i-luoghi-aperti/?regione=LIGURIA