Sanremo: in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza in corso Garibaldi, via Gaudio, zona Baragallo e nel sottopasso dell’Imperatrice

Cresce il sistema di videosorveglianza nella città di Sanremo. La Prefettura ha infatti approvato due progetti che prevedono un’implementazione del numero di telecamere di sicurezza presenti sul territorio.

Il primo riguarda la realizzazione in corso Garibaldi di 3 postazioni, ciascuna composta da 3 o 4 telecamere: si andrà quindi a coprire con questo servizio una via ad alta densità di attività commerciali e transito di persone. Il sindaco Alessandro Mager, dopo alcuni episodi di microcriminalità, appena insediato si era subito interessato di questa zona, effettuando un sopralluogo insieme al presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande ed al comandante della Polizia Municipale Fulvio Asconio. Una prima risposta era stata la predisposizione di controlli interforze, con pattugliamenti misti che avevano visto coinvolti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale insieme ai militari dell’Esercito.

Il secondo progetto, interamente finanziato con fondi comunali ed avviato lo scorso mese di novembre dall’Amministrazione Biancheri, prevede l’installazione di ulteriori telecamere in altre zone della città attualmente sprovviste, come il quartiere Baragallo (incrocio via Dante/via San Francesco e piazzale fronte scuole medie Dante Alighieri), via Gaudio all’incrocio con via Roma, ed il sottopasso dell’Imperatrice in cui spesso si verificano atti di vandalismo.

Queste nuove telecamere si aggiungono alle 379, di cui 13 di lettura targhe, ad oggi già presenti sul territorio comunale di Sanremo.

“Teniamo molto al tema della sicurezza e lo consideriamo prioritario. Per questo vogliamo implementare la nostra rete di videosorveglianza, che è già una delle più efficienti e ramificate di tutta la regione, installando nuove telecamere in zone della città che attualmente ne sono sprovviste. La sicurezza è infatti fondamentale per la qualità della vita, sia dei residenti sia dei turisti, e per lo sviluppo delle attività commerciali sul territorio” hanno detto il sindaco Alessandro Mager ed il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.

L’annuncio dell’approvazione di entrambi i progetti, che hanno ricevuto parere positivo da parte delle autorità preposte, è giunto oggi in occasione della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura ad Imperia.

All’incontro, in rappresentanza del Comune di Sanremo, hanno partecipato il vicesindaco Fulvio Fellegara ed il vicecomandante della Polizia Municipale Erica Biondi Zoccai.