L'assessore regionale Scajola incontra Confindustria e Ance Imperia: "Grazie per l'ascolto" (foto)

L'assessore regionale all'Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola ha incontrato i rappresentanti di Confindustria Imperia e Ance Imperia. Tra i presenti alla riunione anche i rispettivi presidenti Barbara Amerio e Enio Marino e il direttore Paolo Della Pietra.

Scajola ha fatto una relazione sul lavoro svolto negli ultimi anni per ciò che concerne le sue principali deleghe.

"Ringrazio Confindustria e Ance Imperia per l'ascolto ricevuto. Da assessore regionale ho sempre dialogato con questa associazione di categoria ricevendo spunti e proposte, molte delle quali diventate realtà - dichiara Scajola -. Rigenerazione urbana e formazione hanno contraddistinto il mio mandato con lo stanziamento di risorse straordinarie da un lato e con l'attenzione costante a tutti i settori produttivi e alle loro esigenze dall'altro. In provincia di Imperia abbiamo avviato 47 cantieri di rigenerazione urbana in due anni investendo circa 14 milioni di euro. Abbiamo dato dunque lavoro e formato tantissimi giovani per trovarne uno con l'obiettivo costante di proporre corsi non fini a sé stessi, ma sempre proiettati all'ingresso nel mondo dell'occupazione".