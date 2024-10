Elezioni Regionali: Gianni Berrino "Il Movimento 5 Stelle presenta un programma concorrente ad Orlando"

"Dopo aver imposto nel programma di Orlando il non inserimento delle opere infrastrutturali necessarie per la Liguria, dopo avergli fatto inserire il reddito di cittadinanza smart, ora il Movimento 5 Stelle propone un programma che, se non si può definire alternativo, è almeno concorrente”.

Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino, che prosegue: “L'unica cosa che interessa all'ex campo largo ridotto a due sentieri stretti e paralleli è il risultato elettorale delle liste e non il benessere dei liguri".