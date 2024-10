Vallecrosia: domenica prossima la 24a edizione della ‘Festa della zucca’ nel centro storico

Domenica prossima, a Vallecrosia Alta, torna il tradizionale appuntamento con la Festa della Zucca, dalle 10 alle 17. La splendida cornice del borgo antico, addobbato con le zucche, si animerà con piatti a base di zucca, musica, giochi e divertimento.

“Siamo arrivati alla ventiquattresima edizione della Festa della Zucca – afferma l’assessore al Turismo Pino Ierace – evento ormai storico del calendario manifestazioni di Vallecrosia, che valorizza i prodotti del territorio ed il nostro suggestivo centro storico e ogni anno registra numerosi partecipanti. Una manifestazione che attira visitatori e turisti e coinvolge i cittadini e fa conoscere loro le nostre tradizioni. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato con impegno e passione all’organizzazione dell’evento”.

Prosegue l’assessore al centro storico, Patrizia Biancheri: “Un evento fondamentale per vitalizzare il nostro Borgo Antico, incentivando il flusso di visitatori. Questi eventi, infatti rappresentano un’occasione per riportare attenzione sul patrimonio storico di Vallecrosia, favorendo sia i residenti, sia i turisti ad apprezzare Vallecrosia Alta e a sostenere le attività commerciali locali, che negli ultimi anni sono aumentate”.

Conclude la Consigliera delegata al Marketing Territoriale, Valeria Cannazzaro: “In questa edizione abbiamo indetto anche un concorso, che premierà lo studente dell’Accademia di Belle Arti, che ha realizzato la migliore decorazione degli sportelli nel centro storico. Ringrazio i componenti della giuria tecnica: Saverio Chiappalone (fotografo), Barbara Trapani (pittrice) e Gabriele Russo (grafico). Un plauso a tutti i ragazzi dell’Accademia, che con la loro arte hanno abbellito ancor di più il nostro centro storico”. Sotto il programma.

Piazza Lavatoi - Area food & beverage

saranno presenti i famosi burger preparati da Vado al Massimo; per i piatti caldi ci si potrà rivolgere al Bar du Cantù; le sfiziose zucche ripiene alla griglia proposte da Chill Grill; per dissetarti potrete degustare le birre artigianali di Birra Carrù e il servizio bar offerto dall'Associazione “Il Borgo Antico”.

Piazza don Gastaudo

C.N.A. allestirà un'area espositiva con stand ricercati e selezionati e la musica dei Blue Velvet Sound vi terrà compagnia per tutta la giornata.

Piazza Verdi

Area preposta all'intrattenimento grazie alla presenza dell'Associazione "Per un pugno di dadi", che vi farà provare i loro numerosi giochi da tavolo; dalla Gelateria Job's potrete concedervi una gustosa merenda; si potrà fare un tuffo nel passato grazie al laboratorio di intaglio legno ed il giocattolaio.

Piazza del Popolo - area food & beverage

L'Associazione “Il Borgo Antico” proporrà piatti a base di zucca come il famoso risotto e i tipici "barbagiuai"; pasta e altri piatti caldi verranno serviti dall'Osteria dei Mat; pulled pork e birre artigianali per tutti dal birrificio BEdreamER; immancabili i buonissimi biscotti De.Co. e gli altri dolci del Biscottificio Gibelli; tutto condito con ottima musica e una zona ballo per scatenare le danze

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio navetta gratuito.