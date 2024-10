Giornata mondiale della salute mentale: la sede della Provincia si illumina di verde

La facciata del Palazzo della Provincia in viale Matteotti 147 si illumina di verde stasera e domani sera: anche la Provincia di Imperia ricorda il World Health Mental Day, ovvero la Giornata mondiale della salute mentale, che cade oggi, giovedì 10 ottobre. Si tratta di una giornata celebrata per aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo, per mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale e per combattere stigma e discriminazioni.

La Giornata, celebrata per la prima volta il 10 ottobre 1992, è promossa dalla World Federation of Mental Health – Federazione Mondiale della Salute Mentale - e supportata dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS).