Allerta gialla sulla provincia: stanotte 200 mm a Gouta e piogge nelle valli, il vento non provoca danni ma ora è attesa la mareggiata

In attesa dell’ingrossamento del mare, la nottata di maltempo sulla nostra provincia è trascorsa senza particolari problemi. Nessuna richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale e dei due distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia. La Protezione Civile e i comuni hanno monitorato la situazione per tutta la notte ma, fortunatamente, non sono al momento serviti interventi.

L’intensità delle precipitazioni è stata tra moderata e forte, con il picco per la nostra provincia a Gouta (nel comune di Apricale) dove si sono sfiorati i 200 millimetri di pioggia che, sommati a quelli delle ultime ore, portano la precipitazione a 309. Le piogge più intense si sono infatti registrate in alta Val Nervia, in Val Roya e in Valle Argentina.

Ecco il dettaglio della nostra provincia: a Verdeggia sono scesi 46 mm in nottata, che portano la precipitazione totale a 240, ad Airole 100 mm, per un totale di 202, a Montalto sono stati 135 in nottata (190 totali), Pigna 28 in nottata (totale 145), Triora 61 (143), Rocchetta Nervina 27 (142), Borgomaro 57 (108), Pieve di Teco 35 (91), Pornassio 32 (77), Ceriana 41 (77 totali), Bajardo 40 (64) Castelvittorio 25 (50), Dolceacqua 12 (34), Sanremo 2 mm (31), Seborga 8 (23), Pontedassio 7 (24), Imperia 3 (13), Ventimiglia 2 (19)

Grande attenzione è stata data, nel corso della notte a fiumi e torrenti che si sono decisamente ingrossati. L’Arroscia non è mai salito sopra i due livelli classici di guarda: nella zona di Pieve di Teco, ha raggiunto quota 1,71 per scendere alle 7 a 1,50 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero ha toccato quota 1,08 per poi scendere a 0,59 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina è stato tra i più attenzionati nel corso della notte: a Montalto ha superato il livello di guardia ‘giallo’ a quota 5,37 ma è ora sceso a 3,95 (livelli di allerta a 5 e 7); in località Merelli ha sfiorato il primo aquota 2,90 (livelli di 3 per il giallo, e 4,5 rosso) scendendo successivamente a 2,28. Il torrente Armea, a Sanremo, è salito alle 7 di stamattina a quota 0,30 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia non ha destato particolari preoccupazioni: ad Isolabona è arrivato a 1,93 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2), scendendo a 1,65; a Dolceacqua è arrivato fino a 2,50 (giallo a 4 e rosso a 5) e poi sceso a 1,94. Tenuto sotto osservazione anche il Roya che, ad Airole, è arrivato a superare la prima soglia, raggiungendo in nottata i 5,56 (giallo 5,40 e rosso a 7) per poi calare a 5,13; a Ventimiglia è arrivato a quota 2,24 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5) per poi scendere a 1,41.

La nostra provincia, come è il resto della Liguria, è interessata da forti venti meridionali, con la boa di Capo Mele (al confine tra l’imperiese e il savonese) che ha già misurato onda massima superiore ai 5 metri e periodo, ossia l’intervallo fra un’onda e l’altra, superiore ai 7 secondi.

A Ventimiglia le raffiche hanno toccato in nottata gli 83 km/h per poi scendere questa mattina intorno ai 30. A Sanremo si sono raggiunti i 66 km/h per poi scendere stamane a 28. Punta massima identica ad Imperia, dove stanotte si sono toccati i 66 km/h per scendere ora a 50.

Le temperature minime di questa notte sono state piuttosto miti, con il picco più basso ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 9,8. Le altre tutte ampiamente sopra i 10 gradi, con le più alte sulla costa: Imperia 19,5, Sanremo 20,1 e Ventimiglia 20,2.

L’allerta gialla per temporali e idrologica continua su tutto il territorio fino alle 13, anche se le immagini radar del satellite, ci consegnano una situazione decisamente più tranquilla, con la previsione di ampie schiarite nelle prossime ore. Ci si augura che l’aumento della forza del mare non provochi ora danni alla costa.