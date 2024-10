Cittadini senza voce nel progetto Aurelia Bis: Ioculano “Chiedo confronto e trasparenza da Anas”

“Negli ultimi mesi, il progetto dell'Aurelia Bis, gestito da Anas, ha sollevato forti preoccupazioni tra i cittadini di Imperia e delle aree circostanti. Premettendo che siamo favorevoli e riconosciamo l'utilità dell'opera, tuttavia, siamo costretti a denunciare la totale mancanza di confronto e dialogo da parte di Anas con la comunità locale”.

Interviene in questo modo il Consigliere regionale Enrico Ioculano, che prosegue: “Nonostante le numerose richieste di chiarimenti e la necessità di un coinvolgimento attivo dei cittadini in un'opera che avrà un impatto significativo sul territorio, Anas ha finora evitato ogni forma di consultazione pubblica e di trasparenza. Questa mancanza di comunicazione è inaccettabile e mina la fiducia tra i cittadini e le istituzioni coinvolte nel progetto. Chiediamo con forza che Anas apra un tavolo di confronto reale e costruttivo con i cittadini, che non si limiti alla mera rassegna formale delle osservazioni presentate, ma che includa un vero dialogo per integrare i contributi della comunità nel progetto finale. È fondamentale che le preoccupazioni dei residenti, in particolare su temi ambientali e di impatto sociale, vengano ascoltate e affrontate concretamente”.

“Inoltre, segnaliamo come esempio la situazione della zona Oliveto, che attualmente non viene presa in considerazione da Anas: qui sono state condotte indagini sul terreno in aree che non fanno più parte del progetto rivisitato del 2012. Questo fatto solleva forti dubbi sull'attendibilità delle risposte fornite da Anas, evidenziando come la scelta politica stia prevalendo su un approccio tecnico e trasparente. Va inoltre evidenziato che i comitati cittadini hanno già cercato di coinvolgere i candidati del centrodestra, ma senza successo. Le risposte ricevute sono state vaghe e poco costruttive. È evidente che c'è una grande differenza tra il ‘fare’ e il ‘fare bene’. In questa situazione, appare chiaro che il centrodestra sembra preoccuparsi più di tutelare gli interessi di Anas che quelli del territorio e dei suoi abitanti. Le istanze sollevate dai cittadini sono state respinte senza alcuna considerazione approfondita o volontà di affrontare nel merito le criticità evidenziate”.

“Chiediamo pertanto ai candidati del centrodestra – termina Ioculano - di esprimere una posizione chiara: come intendono intervenire per garantire che il progetto venga rivisto alla luce delle reali esigenze del territorio e che venga garantita una piena trasparenza? Vogliamo sapere se siete disposti a farvi portavoce delle istanze della comunità e a garantire maggiore partecipazione e chiarezza nelle decisioni relative all'Aurelia Bis. La nostra richiesta è chiara: serve un impegno concreto per assicurare che i cittadini non siano lasciati ai margini in una decisione che inciderà sulla loro vita quotidiana e sull’ambiente che li circonda”.