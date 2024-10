La Fidas Imperia vola a Roma da Papa Francesco per un0udienza riservata

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. Papa Francesco cita il Vangelo di Matteo per ricordare l’importanza del valore della gratuità nell’ambito della donazione. Il suo messaggio di incoraggiamento a proseguire l’opera di tante donatrici e tanti donatori testimonia il valore della generosità gratuita.

In riconoscimento dell’impegno svolto da Fidas e in occasione del 65esimo anniversario dalla sua fondazione, il Pontefice riceverà in un’udienza riservata sabato 9 novembre 2024, alle ore 10, nell’Aula Paolo VI, una vasta rappresentanza di tutte le realtà territoriali federate Fidas che ogni giorno si attivano volontariamente in favore della donazione di sangue e plasma. Un’opportunità unica e di grande raccoglimento spirituale per rinforzare il senso di comunità e lo spirito di fratellanza che accomuna i donatori.

Sabato 9 novembre tutti i donatori Fidas di imperia e provincia sono invitati in vaticano dal Santo Padre, in occasione del 65° anniversario della associazione. Il Papa vuole offrire un riconoscimento a tutti i donatori volontari Fidas.

Per chi vuole partecipare, la Fidas provinciale Imperia organizza il pullman. Per prenotazioni chiamata o whatsapp al numero +39 327 352223. I posti sono limitati