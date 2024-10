Imperia si prepara ad accogliere Marco Bucci. L’incontro con il candidato alla Presidenza di Regione Liguria si terrà venerdì prossimo, alle 18, in piazza De Amicis.

Sarà la prima volta di Bucci a Imperia in questa campagna elettorale. Un appuntamento che si preannuncia molto partecipato con i rappresentanti delle liste che ne appoggiano la candidatura e tutti i sostenitori che vedono in Marco Bucci la persona giusta per guidare la Regione Liguria nei prossimi anni.