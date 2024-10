Ventimiglia: al Museo civico ‘G. Rossi’, vernissage della mostra d'arte ‘Identitá / Alteritá’ di Claudio Marciano

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” ospita a partire dal 12 ottobre la mostra ”Identità / Alterità” dell'artista Claudio Marciano, iniziativa con la quale il Museo ha aderito anche quest'anno alla Giornata del Contemporaneo, il grande evento che, dal 2005, l'Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani (AMACI) dedica all’arte contemporanea e al suo pubblico, giunta quest'anno alla ventesima edizione. Il primo o il secondo fine settimana di ottobre i musei associati ad AMACI, accanto a tutte le istituzioni del nostro Paese che decidono di aderire all’iniziativa, aprono gratuitamente le loro porte per eventi, mostre, conferenze e laboratori. Un programma multiforme che regala l’imperdibile occasione di vivere da vicino la vivacità e la ricchezza dell’arte di oggi.

Sabato 12 alle ore 17.00 verrà inaugurata la mostra presso la Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” nella splendida cornice del Forte dell’Annunziata a Ventimiglia.

Interverranno l'On. Flavio Di Muro Sindaco di Ventimiglia, la dott.sa Serena Calcopietro, Assessore alla Cultura, la Direttrice del MAR dott.sa Daniela Gandolfi, le dott.sse Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo, Storiche dell’arte e curatrici della mostra, Erika Rotondaro, che eseguirà il monologo “Mi riconoscete?” di Silvia Villa, e il dott. Massimiliano Santoro, antropologo. Sarà presente l'Artista.

Il Tema delLA MOSTRA

Nella variabilità umana, mutevoli si esprimono in liberi concetti di rappresentazione, l’identità e l’alterità di ognuno. Le problematiche della realtà contemporanea suscitano tensioni tra i due poli l’io e l’altro e secernano diversità e affermazioni dell’individuale supremazia, più che dialogo e confronto. Nel suo mondo popolato di immagini, l'Artista, nell’essenzialità del tratto e del colore e nell’esigenza di non definire, favorisce nell’immagine stessa un livello d’impressione che porta a una maggiore comprensione e condivisione degli stati interiori. La realtà è tutto ciò che conosciamo o che crediamo di conoscere, tutto ciò che esiste o che potrebbe esistere, ma anche tutto ciò che, senza l’intervento della fantasia, non potrebbe esistere. In considerazione di questo pensiero si definiscono atteggiamenti di dialogo e di parità che attraverso i suoi lavori Claudio Marciano intende suggerire.

La mostra rimarrà aperta fino al 16 novembre negli orari del Museo.

Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184/351181/ museoventimiglia@gmai.com/www.marventimiglia.it