Sanremo: visita del presidente regionale Piana al carcere di Valle Armea: "Chi vive la realtà della Casa Giudiziaria va tutelato e ascoltato" (Foto e video)

Dopo quanto successo nel corso degli ultimi mesi, con diversi disagi avvenuti in struttura, il presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana ha fatto visita al Carcere di Sanremo, dove ha incontrato le forze dell'ordine operative all'interno della struttura per un confronto e avere così un quadro quanto più chiaro possibile della situazione. "Chi vive la realtà della Casa Giudiziaria - afferma il presidente al termine della sua visita - sia che si tratti del personale che dei detenuti ha diritto a essere tutelato e ascoltato".

La rappresentanza di agenti incontrata da Piana ha segnalato le principali problematiche, a cominciare dal fatto che essendo una struttura lontano dalla città ha una serie di disagi per il personale. "Un altro problema che ci è stato segnalato - aggiunge - è che la formazione dei dipendenti non ha un seguito, perché dopo un solo anno gli agenti vengono trasferiti. Credo si debba incentivare gli agenti con una serie di diritti per poter efficientare gli investimenti nella formazione del personale. Bisogna poi investire nelle figure sanitarie professionali, che possono coadiuvare l'attività degli agenti, che da soli sono in difficoltà".

Mantenere il personale, sottolinea inoltre il presidente, permetterebbe di aumentarne l'esperienza per condurre la struttura, che è un unicum rispetto ad altre realtà regionali. "Presto andrò a sentire i vertici di Asl - conclude Piana - e poi manderò lettere ai ministeri preposti per cercare di risolvere una situazione che da troppi anni va avanti".