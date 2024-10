Stato di allerta per il maltempo: anche in Costa Azzurra diramato il livello arancione

Anche la Costa Azzurra è in stato di allerta per il maltempo previsto per domani. Meteo France ha diramato il livello arancione dalle 3 di stanotte fino alle 15 di martedì pomeriggio.

Sono previste piogge di elevata intensità in breve tempo, sia sulla che nell’entroterra. I temporali potranno colpire il litorale e la zona centrale delle Alpi Marittime, provocando in breve tempo forti accumuli (da 60 a 80 mm).

La quantità di pioggia sarà significativa e potrà arrivare agli 80-100 mm in una decina di ore.