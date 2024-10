Il conduttore Rai Beppe Convertini innamorato di Sanremo: “Il quartiere della Pigna mi ricorda Lisbona”

"La Pigna di Sanremo come Lisbona". Parole al miele, quelle pronunciate da Beppe Convertini, giornalista, conduttore, scrittore e anche attore, prima e durante la presentazione del suo ultimo libro, Il Paese Azzurro, durante i martedì letterari al Casinò di Sanremo. L'incontro, seguito da un pubblico entusiasta, è stato arricchito dalle riflessioni dell'autore sulla bellezza del territorio ligure e in particolare su Sanremo, città a cui è particolarmente legato.

Nel corso della presentazione, Convertini ha dichiarato il suo amore per la “Città dei Fiori”, esaltando le caratteristiche uniche del suo patrimonio storico e architettonico. Ma a colpire di più il pubblico è stato il paragone inedito tra il quartiere della Pigna e la città di Lisbona. "Sanremo è una città di mare, una città speciale. La Pigna è un quartiere incredibile, che mi ricorda tanto un barrio di Lisbona, sembra quasi di stare in Portogallo". Un paragone inedito, originale e che non può che far piacere. D'altronde, le stradine strette e labirintiche, gli scorci caratteristici e le case addossate l'una all'altra ricordano l'atmosfera e il fascino dei quartieri storici della capitale portoghese.

Il conduttore di Rai, che ha condotto numerosi programmi di successo tra cui “Linea Verde”, ha spiegato che la Pigna rappresenta il cuore autentico di Sanremo, un luogo dove storia, tradizione e vita quotidiana si intrecciano. Proprio come Lisbona, la Pigna è un quartiere che merita di essere riscoperto e valorizzato. È un gioiello nascosto che racconta molto delle radici di Sanremo. Fortunatamente, grazie ad eventi come la Sanremo Urban Downhill, manifestazione sportiva che si terrà proprio nel cuore della città il prossimo 2 novembre, la parte più portoghese, a detta di Convertini, avrà la possibilità di farsi conoscere anche da turisti provenienti da tutto il mondo.