Bordighera, approvato il Dup da discutere in Consiglio comunale: ecco gli interventi in programma

Lo scorso 3 ottobre la Giunta di Bordighera ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 (D.U.P.), che verrà discusso nel prossimo Consiglio Comunale.

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma in atto dell’Amministrazione e, sulla base delle linee di mandato, è l’occasione per verificarne il grado di realizzazione e per implementare le azioni facendo riferimento alle esigenze sopravvenute.

Nel D.U.P. 2025-2026 viene dunque confermata l’attività in corso con riferimento ai seguenti ambiti.

Rimodulazione del servizio di igiene urbana per far fronte alle criticità riscontrate in fase di avvio del contratto e suo potenziamento con l’acquisto di attrezzature specifiche.

Potenziamento del servizio di manutenzione del verde cittadino.

Prosecuzione di lavori pubblici con importanti opere su asfalti, marciapiedi e illuminazione.

Realizzazione di interventi specifici su cimiteri comunali.

Riqualificazione di aree pubbliche quali la Pineta del Capo e i giardini della fontana di Magiargè.

Individuazione di aree da destinare a parcheggi.

Realizzazione di interventi di efficientamento energetico sul centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana.

Particolare importanza rivestiranno nell’imminente futuro i lavori per il secondo lotto di riqualificazione del lungomare Argentina, in continuità con quanto realizzato nel 2024.

Grande attenzione infine sarà rivolta all’apertura al pubblico di Villa Regina Margherita, dopo la consegna delle chiavi alla società Else srl avvenuta lo scorso 9 settembre; il prestigioso complesso, che valorizzerà la vocazione per il turismo culturale di Bordighera, diverrà anche sede della pinacoteca comunale.