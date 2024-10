Elezioni regionali: il candidato di FdI Paolo Strescino nell’entroterra in Valle Impero e Valle Arroscia

Paolo Strescino candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia: “E’ stando sul nostro territorio che ne vediamo e ne consideriamo ancora di più la bellezza. In questo contesto la presenza prima a Pontedassio e poi a Pieve di Teco per due manifestazioni che vogliono dire cultura, sport, tradizioni, ovvero mantenere vivo il nostro entroterra.

Due proposte importanti su occupazione, giovani, turismo, sicurezza e anziani: finanziare corsi di formazione per i cosiddetti 'trail builder', costruttori di sentieri, per individuare, mappare e sviluppare piste da trekking implementando così il turismo legato all’outdoor. Circa la sicurezza collegata allo sviluppo del territorio, una proposta concreta e facilmente attuabile potrebbe essere quella di individuare più spazi per le piazzole dell’elisoccorso mettendo in rete Regione Liguria, Comuni dell’entroterra e Provincia di Imperia, un servizio utile, determinante per la salute e sicurezza dei nostri anziani, giovani e amanti dello sport” - conclude Paolo Strescino. ‎