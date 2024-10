Corteo storico e tornei, il 38° campionato italiano di tiro con la balestra antica anima Ventimiglia (Foto e video)

Costumi d'epoca, balestre antiche, tamburini, musici e sbandieratori. Un corteo storico lungo le vie della città caratterizza la seconda giornata del 38° campionato italiano di tiro con la balestra antica a Ventimiglia. Le dodici compagnie, oggi, si sono ritrovate nel piazzale dell'ex Gil per sfidarsi nuovamente. Alla fine è stata la compagnia San Paolino di Lucca a vincere il torneo a squadre che si è aggiudicata così 'Trofeo Città di Ventimiglia' mentre Mauro Elisei di Norcia ha vinto il torneo individuale conquistando così il 'Trofeo Regione Liguria'.

La giornata odierna si è aperta, in mattinata, con le prove di tiro. Nel pomeriggio, invece, le dodici compagnie hanno sfilato lungo alcune vie della città: via Chiappori, via Vittorio Veneto, via Milite Ignoto e sulla passeggiata Oberdan scortate dalla polizia locale, dalla polizia di Stato, dall'Anget, dagli steward e dalla Croce Verde Intemelia. Ritornate nel piazzale dell'ex Gil si sono preparate per la sfida. Dopo l’esibizione della rappresentativa comunale degli sbandieratori e dei musici del libero comune marinaro, le compagnie rappresentanti le città di Amelia, Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Iglesias, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, Prarostino, Terra del Sole e, ovviamente, Ventimiglia si sono, infatti, nuovamente sfidate a colpi di balestra fino alla sera.

E' stata una successo la due giorni interamente dedicata alla riscoperta della pratica della 'balestra antica da banco', organizzata dalla Compagnia Balestrieri di Ventimiglia nel quarantennale della storia della sua fondazione, che ha visto la partecipazione di oltre 200 balestrieri. Alla conclusione delle gare si sono svolte le premiazioni alla presenza dell'Amministrazione comunale di Ventimiglia, dell'assessore regionale Marco Scajola e dei cittadini. Graziella Baduino ha consegnato la 'Coppa Memorial Luigino Maccario' al balestriere più giovane del campionato: Nicholas Bossi della compagnia San Paolino di Lucca. Il sindaco Flavio Di Muro ha consegnato il 'Trofeo Città di Ventimiglia' al vincitore del torneo a squadre: la compagnia San Paolino di Lucca. Sul podio anche Terra del Sole e Montefalco, rispettivamente secondi e terzi. L'assessore regionale Marco Scajola, invece, ha consegnato il 'Trofeo Regione Liguria' al vincitore del torneo individuale: Mauro Elisei di Norcia. Sul podio anche Gianni Cecchinato e Rossano Cecchinato, entrambi di Chioggia, che si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo.

“Una giornata di sport, ma anche di tradizione e grande festa – sottolinea l’assessore regionale Marco Scajola - "Un piacere per me premiare, in rappresentanza di Regione Liguria, il balestriere campione nazionale e poter partecipare a questa manifestazione storica giunta alla sua 38esima edizione. Come amministrazione regionale abbiamo lavorato molto, in questi anni, per salvaguardare e valorizzare queste tipicità che fanno grande la nostra amata Liguria e, in particolare, il ponente. Mi complimento con l’organizzazione, con Dario Canavese, con la Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia e con tutti gli altri partecipanti. Far crescere sempre di più questo tipo di eventi caratteristici sarà una delle nostre priorità per il futuro”.