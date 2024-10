Sanremo: alterco in Piazza Bresca tra due persone finisce in zuffa. Persona in pronto soccorso

Sarebbe tutto partito da una discussione per poi degenerare in una colluttazione quanto avvenuto durante la mattinata in Piazza Bresca, dove due uomini, a quanto risulta per futili motivi, avrebbero iniziato uno scontro verbale che poi è sfociato in una zuffa vera e propria, al termine della quale una delle due persone, di nazionalità bengalese, è stata trasportata in pronto soccorso in codice giallo. Non è chiaro perché si sia giunti a questa conclusione, se i due si siano casualmente incontrati in loco e cosa abbia effettivamente scatenato la discussione.

La polizia ora si sta occupando di verificare quanto accaduto dopo aver sentito le testimonianze dei due, per poi procedere alle analisi dei video della sorveglianza.