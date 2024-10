Rissa in via Aurelia a Riva Ligure: 3 persone trasportate in codice giallo all'ospedale di Sanremo

Tensione nel pomeriggio di oggi in Via Aurelia a Riva Ligure, dove una rissa ha coinvolto tre persone. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari della Croce Rossa e della Matuzia Emergenza di Sanremo per prestare soccorso ai feriti, insieme alle forze dell'ordine.

Durante l’alterco, i tre coinvolti hanno riportato contusioni e ferite di vario grado. Tutti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Sanremo per ulteriori accertamenti e cure mediche. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e chiarire le dinamiche che hanno portato allo scontro. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, la situazione è stata riportata sotto controllo e al momento non si segnalano ulteriori complicazioni.