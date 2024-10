Ventimiglia punta sulla sicurezza, in arrivo più di cento telecamere (Foto)

Ventimiglia punta sulla sicurezza. In tutta la città verranno, infatti, installate più di cento telecamere. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

Il Comune ha, infatti, aggiudicato l’appalto per la “realizzazione e l’implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina” all’impresa F.G.S. srl, con sede legale ad Azzano San Paolo (Bergamo). "Abbiamo finalmente aggiudicato l’incarico di installare più di 100 telecamere in tutta la città" - svela il primo cittadino - "Sviluppiamo così un progetto da 600.000 euro perché è intenzione di questa Amministrazione investire in nuovi sistemi di sicurezza sia in una fase deterrente che in una fase di intervento e, infine, di perseguimento del reato una volta compiuto. La nuova infrastruttura andrà, infatti, a garantire non solo un maggiore controllo sulle nostre strade ma servirà anche a garantire una maggiore sicurezza a residenti e turisti".

Sono in corso le verifiche di legge per il riscontro del possesso dei requisiti generali di partecipazione della ditta vincitrice al fine di poter procedere all’aggiudicazione definitiva e alla successiva consegna dei lavori. L’offerta migliorativa della ditta prevede, inoltre, di implementare ulteriori 13 siti con la connessione mediante fibra ottica, anziché “wireless”, tutti dotati di 34 telecamere oltre all’estensione della manutenzione dell’impianto per 48 mesi, rispetto ai 24 previsti dal progetto esecutivo. Il tempo di esecuzione offerto per la fornitura e installazione degli apparati di videosorveglianza è di 90 giorni dalla data di consegna dei lavori.

Il progetto della videosorveglianza cittadina è finanziato con un contributo del Ministero dell’Interno per l’importo di 250mila euro e con fondi del bilancio comunale per l’importo di 350mila euro. "È chiara la nostra scelta di soppesare la privacy di ciascuno rispetto all’interesse più generale, che perseguiamo con molta determinazione, di una sicurezza diffusa in città" - sottolinea il sindaco Di Muro - “Si tratta di un progetto fortemente sentito dalla cittadinanza. Dotiamo la città di un nuovo ed efficiente sistema di controllo con l’obiettivo di proseguire il graduale e costante miglioramento delle condizioni di sicurezza della città e potenziamo, in modo sempre più capillare, le azioni di prevenzione e controllo del territorio già messe a terra dalla mia Amministrazione, come l’implementazione dell’organico della polizia locale, la dotazione di taser per gli agenti, gli sgomberi, le chiusure degli immobili abbandonati e l’aumento dei presidi fissi in città con l’esercito e le forze di polizia".