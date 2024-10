Raccolta di cibo per i gatti randagi e bisognosi di aiuto. Si svolgerà domani, dalle ore 9 alle 18, da Arcaplanet all'interno parco commerciale di Taggia.

A cura la raccolta sarà l'associazione 'AdottaLiguria.odv' che raduenerò cibo per cani e gatti bisognosi, da parte degli amanti degli animali generosi. In particolare, la raccolta per i mici andrà al gattile di Ventimiglia.