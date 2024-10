Il Lions Club Ventimiglia acquista un cane guida: la consegna sarà a Santo Stefano al Mare (Foto)

Una dimostrazione della scuola cani guida Lions di Limbiate andrà in scena domenica prossima, il 6 ottobre, alle 11, a Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare. Per l'occasione si terrà anche la consegna di un cane guida acquistato con il contributo del Lions Club Ventimiglia.

L’evento, che ha ottenuto l’approvazione del Governatore Distrettuale Enzo Benza e il necessario supporto del Lions Club Ventimiglia, vedrà come protagonisti due istruttori e due cani provenienti dal Centro di Limbiate, che ormai da molti anni si occupa di formare cani guida destinati a persone non vedenti. "E' con grande emozione che il Lions Club Ventimiglia si appresta a partecipare alla cerimonia di consegna di un cane guida Lions sponsorizzato dal club nell'anno 2022-23" - fa sapere il presidente del Lions Club Ventimiglia Mauro Giordano che, sia a titolo personale che a nome dei soci del club, desidera ringraziare "sentitamente i cittadini ventimigliesi e comunque tutti coloro che hanno contribuito alla sponsorizzazione del cane guida".

Nel corso della manifestazione verrà, inoltre, consegnato un cane, sponsorizzato dal Lions Club Ventimiglia nell’anno lionistico 2022-23 quando il presidente era Liria Aprosio, a una signora di Genova che è stata riconosciuta come destinataria dal Centro di Limbiate. "Come è noto, ogni cane guida ha un costo di circa 12.000 euro e viene sponsorizzato da uno o più Lions Club e l'intervento del singolo Club si esaurisce nel momento della sponsorizzazione. L'individuazione della persona assegnataria e il luogo e momento della consegna dipendono direttamente dal Centro Addestramento Cani Guida Lions di Limbiate (MI) che ormai da molti anni si occupa di addestrare e formare cani guida destinati a cittadini non vedenti, a seconda delle necessità esistenti sull'intero territorio nazionale" - sottolinea l'attuale presidente del Lions Club Ventimiglia Mauro Giordano - "Ebbene tale cerimonia di consegna è stata fissata per il giorno 6 ottobre alle 11 a Marina degli Aregai, a Santo Stefano al Mare, a margine della 'Dimostrazione con addestratori dei cani guida Lions', che vedrà la presenza anche del responsabile del centro di Limbiate Giovanni Fossati".

I Lions sono stati definiti “I Cavaleri della Vista” proprio per la loro costante attenzione nei confronti di tale disabilità. "L'evento vuole avvicinare il pubblico e la cittadinanza a un tema importantissimo: l'attenzione alla vista e l'aiuto e sostegno ai non vedenti o ipovedenti" - mette in risalto Giordano - "Vi aspettiamo numerosi".

Seguirà poi un momento conviviale il cui ricavato sarà destinato a scopo benefico a favore dello stesso centro che ha contribuito generosamente alla realizzazione dell’evento.