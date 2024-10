Sanremo: incontro tra Confcommercio della Provincia di Imperia e il candidato alla presidenza della Regione Marco Bucci

La Confcommercio della Provincia di Imperia ha incontrato il candidato alla presidenza della Regione Marco Bucci in occasione dell’incontro pubblico organizzato a Sanremo. La Confcommercio ha voluto cogliere l’occasione per sottoporre a Bucci una serie di istanze ritenute fondamentali per lo sviluppo del territorio.

"In particolare - si spiega nel comunicato - la Confcommercio ha chiesto al candidato alla presidenza della Regione Marco Bucci di porre attenzione alle sfide ritenute più significative per il Ponente ligure in tema di infrastrutture, collegamenti e sicurezza, per garantire uno sviluppo sostenibile e prospero del comparto turistico ed economico

Le richieste della Confcommercio riguardano investimenti per il miglioramento e potenziamento delle infrastrutture stradali, garantendo maggiore accessibilità e sicurezza per i cittadini e i turisti; l’ottimizzazione dei collegamenti ferroviari, aumentando la frequenza dei treni e migliorando le connessioni con le principali città e attrazioni turistiche; il rafforzamento delle Autostrade e la collaborazione con le autorità competenti per migliorare la gestione del traffico e promuovere investimenti per l'ampliamento delle tratte autostradali, riducendo i tempi di percorrenza.

Importante anche la richiesta di garantire maggiore sicurezza per la Città di Sanremo e la Provincia di Imperia, con un incremento della presenza delle Forze dell'Ordine, migliorando la loro formazione per affrontare le problematiche locali, oltre allo sviluppo di progetti di sicurezza urbana che comprendano sistemi di videosorveglianza e miglioramento dell’illuminazione pubblica, per garantire un ambiente più sicuro per residenti e turisti.

Altro aspetto che la Confcommercio ritiene fondamentale è poi quello di un’adeguata promozione turistica, realizzata attraverso campagne di marketing e promozione turistica, che mettano in evidenza le unicità del ponente ligure, valorizzando le bellezze naturali, storiche e culturali della provincia di Imperia; l’incentivazione e lo sviluppo di eventi locali che attraggano visitatori e promuovano la cultura e le tradizioni della regione, stimolando l'economia locale.

La Confcommercio propone anche lo sviluppo di alleanze fra le associazioni di categoria e gli operatori turistici e la Regione, per sviluppare pacchetti turistici integrati, che attraggano visitatori e incentivino la spesa locale".

Sottolinea il Presidente della Confcommercio della Città di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Per garantire un futuro prospero al Ponente ligure e alla Provincia di Imperia, è indispensabile affrontare le problematiche infrastrutturali, migliorare la sicurezza e promuovere il territorio in modo adeguato. Con un impegno collettivo e strategie mirate, possiamo creare un ambiente favorevole per cittadini e turisti, garantendo uno sviluppo sostenibile e duraturo”.