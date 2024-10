Il candidato presidente Marco Bucci ad Arma di Taggia: incontro con i sindaci del comprensorio sanremese a Villa Boselli (Foto e video)

Il sindaco di Genova e candidato alle elezioni presidenziali della Regione Liguria, Marco Bucci, ha fatto tappa ad Arma di Taggia nell’ambito del suo tour elettorale nella Riviera di Ponente. L’incontro si è tenuto presso Villa Boselli, dove Bucci ha avuto modo di confrontarsi con i sindaci del comprensorio sanremese sui principali temi che riguardano la Riviera di Ponente.

Dopo essere stato protagonista in tarda mattinata a Sanremo, dove ha incontrato le categorie produttive al Teatro Ariston, Bucci ha poi ha proseguito la sua visita recandosi in Comune, dove ha avuto un colloquio con il sindaco Alessandro Mager e la sua squadra. L’obiettivo principale è stato quello di raccogliere suggerimenti e ascoltare le esigenze del territorio, in un dialogo aperto sulle prospettive future della zona. Subito dopo ha pranzato alla Clubhouse della Canottieri matuziana per poi fare tappa ad Arma di Taggia.

Nel pomeriggio, l’incontro a Villa Boselli ha rappresentato un momento cruciale del suo tour. Bucci ha discusso con i rappresentanti dei comuni della Riviera dei progetti legati alla viabilità, alla sanità e ai temi attuali che riguardano la provincia di Imperia. L'incontro, non aperto alla stampa, ha visto una partecipazione piuttosto attiva da parte dei presenti, i quali hanno portato all'attenzione del candidato presidente varie tematiche.

Dopo la tappa di Arma di Taggia, il candidato presidente ha visitato il Museo-Oleificio Boeri, dove ha incontrato gli operatori del settore agricolo e dell’industria olearia, una delle eccellenze della Liguria di Ponente. La giornata di Bucci si concluderà infine al Teatro Centrale di Sanremo, dove è in programma un incontro con i suoi elettori per discutere del programma elettorale e degli obiettivi che intende perseguire per il futuro della Regione.