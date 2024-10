Regionali 2024: Mabel Riolfo invita a scrivere il suo nome sulle schede elettorali, Vassallo "Spero sia stato solo uno sfogo"

Le dichiarazioni di Mabel Riolfo, ex esponente della Lega ed ora in Forza Italia, dopo la decisione di Forza Italia di non candidarla alle prossime elezioni Regionali di fine mese, hanno scosso il mondo politico. Soprattutto quello del centrodestra e del partito degli ‘azzurri’.

Mabel Riolfo, infatti, in un intervento pubblicato sui suoi social network, ha chiesto ai suoi elettori di scrivere sulle schede elettorali il suo nome. Un voto che, ovviamente, andrebbe perso visto che lei non è in lista. Abbiamo cercato di capire la posizione di Forza Italia, il partito dove è confluita la Riolfo da circa un anno, al termine del suo mandato da Consigliere regionale.

“Umanamente la capisco e mi dispiace – ci ha detto il coordinatore provinciale degli ‘azzurri’, Simone Vassallo – ma alcuni passaggi delle sue dichiarazioni non le capisco. Lei parla di logiche di partito, ma ricordo che è stata fatta una valutazione oggettiva sulle diverse zone della provincia, con le diverse valutazioni sulle disponibilità dei candidati, prendendo in considerazioni le potenzialità degli stessi. Un criterio che un partito non può fare a meno di seguire”.

Vassallo ha confermato come “Nell’area intemelia è stata data disponibilità, insieme a Mabel Riolfo, da parte di Cristina D’Andrea ed il coordinamento della città di confine ha ritenuto di segnalare, su richiesta del comitato provinciale, quale fosse il candidato più opportuno, senza nessun tipo di personalismo. Un candidato che mettesse insieme la corrente di Forza Italia, con tutte le altre civiche e moderate cittadine. Dalla valutazione è emerso che, in questo momento, la valutazione migliore è quella di Cristina D’Andrea”.

Vassallo ha poi proseguito: “Comprendo umanamente Mabel Riolfo ma, avendo anche descritto tutto il lavoro fatto in Regione quasi in toto nella lega e non in Forza Italia, siamo ben felici di averla accolta ma, ritenendosi lei donna politica e di partito, credo che possa comprendere le scelte fatte”. C’è però il pericolo che, una richiesta del genere, possa disperdere molti voti: “Apprendo ora lo sfogo di Mabel Riolfo e mi auguro che, come donna di Istituzione, possa ritornare sui suoi passi, evitando di disperdere voti che andrebbero a Forza Italia, essendo lei una iscritta al partito, e comunque al centrodestra e al candidato Marco Bucci. Fondamentalmente ci auguriamo che il suo pensiero rientri”.

Non sono, al momento previsti provvedimenti da parte del partito nei confronti di Mabel Riolfo, tenuto anche conto del fatto che potrebbe essersi trattato di uno sfogo. Ma non è escluso che, nel caso in cui non ci fosse un passo indietro sulle dichiarazioni rilasciate, il partito possa prenderli.