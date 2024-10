Berrino risponde a Morra: "Vergognose le sue parole sulle condizioni di salute di Bucci"

" Vergognose parole di Morra su condizione salute di Bucci", così interviene il senatore di Fdi Gianni Berrino in risposta al pentastellato il quale ha paragonato l'attuale sindaco di Genova e candidato a presidente della Regione Liguria a Jole Santelli, govenatore della Calabria deceduta durante il proprio mandato a causa di un terribile male.

“Trovo assolutamente indegno che in un dibattito politico, anziché parlare di contenuti venga coinvolta la condizione di salute di un candidato, solo per tentare di screditarlo”, ha aggiunto Berrino.

“Marco Bucci è una persona di grande esperienza politica, una figura adeguata a svolgere l’importante ruolo per cui è candidato. La sua malattia non può essere una discriminante e Morra dovrebbe solo chiedere scusa per il suo vergognoso ‘appello agli elettori’ volto a scoraggiare il voto a Bucci ricordando il caso di Jole Santelli”, conclude Berrino.