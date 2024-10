Studenti e docenti del Liceo 'Cassini' di Sanremo agli eventi del 'Comitato 3 Ottobre' a Lampedusa (Foto)

Dal 30 settembre ad oggi una delegazione del liceo Cassini di Sanremo composta dagli studenti della classe 4a G, Cleope Giromini e Matteo Trosso, accompagnati dalle docenti Maria Paola Rottino e Alessandra Coppo si è recata a Lampedusa per prendere parte agli eventi organizzati dal 'Comitato 3 Ottobre'.

L'organizzazione ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche legate all'immigrazione e all'accoglienza e per creare una banca dati europea del DNA per il riconoscimento delle vittime. È nata in memoria delle vittime del naufragio avvenuto di fronte all'isola siciliana nella notte del 3 ottobre 2013 e si impegna ogni giorno affinché si interrompano le possibilità di morti in mare. Il Comitato inserisce l'occasione per la quale si è costituito all'interno della recente storia delle migrazione, storia che non ha visto ancora la parola fine rispetto a viaggi in cui si rischia la vita. In questi giorni studenti da tutta Italia ed Europa sono convogliati a Lampedusa e hanno seguito workshop e hanno assistito a tavole rotonde a cui hanno partecipato istituzioni, associazioni e persone che incontrano in prima o seconda battuta i migranti in arrivo in Europa.

Tra le tante esperienze vissute, una ha colpito particolarmente la delegazione matuziana. Ieri gli studenti hanno incontrato i sopravvissuti del naufragio del 3 ottobre 2013. Tra di loro era presente anche una donna, che quel giorno di undici anni fa era già stata chiusa nel sacco nero mortuario e venne salvata soltanto grazie a un secondo scrupoloso controllo del dottore Bartolo il quale si accorse di un lievissimo battito cardiaco.

Quest'oggi centinaia di persone hanno raggiunto in marcia la Porta d'Europa per commemorare le vittime di quel naufragio e deporre una corona di fiori in mare in loro ricordo. Il 'Comitato 3 Ottobre' è stato in grado di creare una rete e un ponte tra gli attori che ogni giorno si battono e agiscono per favorire l'integrazione e l'inclusione e le scuole.

La delegazione ringrazia la Dirigente Scolastica del liceo Cassini, Mara Ferrero, per aver permesso a docenti e studenti di vivere questa esperienza altamente formativa a livello didattico e personale e Tareke Brhane e i volontari del Comitato 3 Ottobre per l'organizzazione capillare e l'accoglienza.