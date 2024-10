Elezioni regionali: il Movimento 5 Stelle presenta i candidati per la circoscrizione di Imperia

“Il Comune di Sanremo si è dotato di un Regolamento per mettere ordine ma il documento è tardivo e non risolve le concentrazioni di ripetitori già esistenti nel lungo periodo per la salute. I cittadini di Sanremo sono sempre più preoccupati dal sorgere di antenne per telecomunicazioni nei centri abitati, soprattutto delle frazioni, percepite come un pericolo”. A dirlo e il Movimento 5 Stelle di Sanremo Imperia che interviene sull’argomento e presenta i candidati alle regionali della sua lista. “Basta alla politica dei selfies a tutte le ore e dei proclami roboanti che non hanno portato a nulla di concreto nei nove anni di governo di centrodestra. Basta alla commistione tra affari e politica che ha screditato la Liguria dinanzi all’Italia intera e non solo. Il Movimento 5 stelle con i suoi candidati intende recuperare una politica più sobria e più rigorosa, che abbia quali principi cardine la disciplina, la competenza e la progettualità”.



Ecco i candidati per la circoscrizione di Imperia:

Lorenzo Trucco, sanremese, è docente di diritto e specializzato nel sostegno agli alunni con disabilità, nonché arbitro di calcio della sezione di Imperia: afferma che "Scuola, sanità e trasporti sono temi strettamente legati sui quali la nostra Provincia è stata lasciata indietro, ma se adeguatamente affrontati porteranno opportunità di sviluppo e benessere".

Daniela Abbo è avvocato ad Imperia e si occupa di diritto di famiglia e minori. Di primaria importanza è la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, anche potenziando la rete già esistente. Forte della sua esperienza in campo penale e civile, dichiara: “Molte situazioni drammatiche potrebbero essere evitate con centri antiviolenza efficienti”. Afferma, inoltre, la centralità di temi quali la sanità, l’offerta formativa, il lavoro, il turismo e le infrastrutture.

Maria Spinosi, avvocato a Ventimiglia. Da sempre consapevole dell’importanza di alcune infrastrutture chiave (Aurelia Bis, Col di Tenda) e di altre opere come l’efficientamento viario verso Nizza e basso Piemonte, la riconversione del Parco Roja e le nuove strutture sportive, ritiene altresì centrali la sanità pubblica e gli investimenti nella prevenzione, il contrasto al dissesto idrogeologico, l’accesso alla casa per i giovani e le famiglie ed un preciso indirizzo industriale e turistico.

Pierfrancesco Musacchio, membro associato del centro di ricerca CEPAM, affiliato all’Université Côte d'Azur di Nizza, membro della redazione di “Philologia Antiqua. An international Journal” e docente di lettere a Ventimiglia, nonché Vicepreside. Il suo obiettivo primario è migliorare l’offerta formativa nel ponente ligure e stimolare la nascita di eventi culturali di profilo internazionale che favoriscano il turismo.

“A giorni la presentazione ufficiale della lista: sarà l’occasione giusta per discutere del programma regionale del M5S, con particolare attenzione alla Provincia di Imperia”.