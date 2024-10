Bordighera, stretta del Comune verso i proprietari dei cani. Movimento Indipendenza: "Multe esagerate"

"Multe esagerate a Bordighera. Applicate in maniera più severa e restrittiva, rispetto ad altre città, le regole sul comportamento dei proprietari dei cani sul territorio comunale". Lo denuncia il circolo Movimento Indipendenza di Bordighera, costituitosi il 18 settembre scorso, che, come primo intervento, ha scritto una lettera al sindaco Vittorio Ingenito riguardo alla problematica inerente l'applicazione molto restrittiva del regolamento comunale che disciplina il comportamento dei proprietari dei cani sul territorio comunale.

"Dal mese di agosto 2024, il giro di vite che questa Amministrazione ha applicato, in relazione alle norme comunali vigenti, si è trasformato in una 'caccia alle streghe' da parte di alcuni vigili urbani che, non curanti dell’inesistenza di 'alternative', hanno emesso multe in maniera indiscriminata" - fa sapere il circolo Movimento Indipendenza di Bordighera - "Considerato che i proprietari dei cani devono obbligatoriamente occuparsi della pulizia delle deiezioni dei propri animali, noi crediamo che sia giusto e necessario che il Comune offra spazi idonei e sufficienti, affinché i cani possano circolare senza costrizioni estreme. Gli spazi dedicati ai can, invece, risultano essere limitati, infatti sul territorio comunale esistono solo due aree cani attrezzate. La prima, cosiddetta 'Bordibau', è situata nei pressi dì via G. Rossi: uno spazio recintato gestito da volontari, dove nel periodo estivo a causa di carenza di alberi e ripari adeguati, si sviluppa una calura insostenibile, costringendo sia i cani che i loro padroni a una sofferenza infernale. Tale area ha orari d'ingresso prestabiliti e rimane chiusa nelle ore serali che sono più fresche. La seconda area è una spiaggia, situata ai confini con Vallecrosia, e in estate presenta lo stesso problema di caldo estremo, oltre ad un difficile raggiungimento per i proprietari non residenti nelle vicinanze. Sulla base di questa situazione, data la carenza di alternative, alcuni proprietari sono costretti, per il benessere del proprio cane, a passeggiare in zone differenti, fresche e ombreggiate con il rischio di incorrere in multe esagerate".

"Si fa presente che, in tutte le vie di Bordighera, è severamente vietato calpestare aiuole e aree verdi da parte sia delle persone che degli animali, ivi compreso il rilascio da parte di questi ultimi di deiezioni. Secondo il regolamento i cani dovrebbero evacuare sul cemento o sui marciapiedi ecc..., invece per natura i cani tendono a fare i propri bisogni su aree morbide di terriccio ed erba e spesso disdegnano le aree dure e artificiali. Poiché ai cani non si può impedire di espletare le funzioni corporali, i padroni rischiano di incorrere in una multa di circa 100 euro" - sottolinea il circolo Movimento Indipendenza di Bordighera - "Stesso problema si presenta nelle aree verdi, semideserte in periodo estivo, che rimangono interdette agli animali costretti a subire il calore dell'asfalto per loro molto nocivo. Considerata la rara esistenza di fontanelle sul territorio cittadino, mentre sono presenti nei giardini e nei parchi pubblici, è accaduto che alcuni vigili urbani abbiano multato, con sanzioni salate, dei padroni di cani che sono entrati nei parchi, per contrastare il calore insopportabile subito dal cane, solo per attingere un po' d'acqua da una fontana. Se un proprietario non ha a disposizione un'aiuola, un albero, una fontana o una zona ombreggiata, in caso di caldo eccessivo, il cane soffre e colui che lo accompagna ha la necessità di utilizzare tali spazi per il benessere del suo animale".

"L’Amministrazione ha reso noto che ha creato una nuova area per i cani nel vecchio campo di calcio, lontano dalla maggior parte delle residenze, circa 500 metri dopo il porto in direzione Sanremo, in una zona molto soleggiata d'estate ed esposta alle intemperie d'inverno. Ringraziamo per questo nuovo spazio, ma purtroppo risulta scomoda e non facilmente raggiungibile da parte delle persone anziane" - dice il circolo Movimento Indipendenza di Bordighera - "Data la normativa che prevede di tenere sempre il cane al guinzaglio, pena una sanzione, in estate non esiste la possibilità di far correre i propri cani in libertà, in quanto le aree esistenti sono completamente esposte al sole. Questo motivo crea sofferenza agli animali per cui, non esistendo alternative, i loro padroni sono costretti ad andare nei parchi dove è vietato l'accesso ai cani. In relazione alla normativa che fa obbligo al proprietario di avere sempre con sé, in caso di uscita, una museruola adatta al proprio animale, si fa notare che sono state comminate sanzioni anche a cittadini che avevano in braccio cani, notoriamente non aggressivi e di piccolissima taglia, per i quali non esiste in commercio una museruola adeguata".

"Consideriamo oppressivo questo comportamento eccessivamente sanzionatorio nei confronti di persone che, non disponendo di aree verdi alternative per l'espletamento dei bisogni dei propri cani, devono in qualche modo garantire il benessere dei propri animali" - chiede il circolo Movimento Indipendenza di Bordighera - "Si richiede, pertanto, all'’Amministrazione di realizzare più spazi verdi ombreggiati, per risolvere questo tipo di problematica, in caso contrario vengano limitate le sanzioni; riteniamo opportuna una revisione, da parte degli organi competenti, delle normative vigenti, con l'ausilio di esperti del settore, allo scopo di agevolare le necessità canine, attualmente ignorate, rivedendo anche la tipologia e l'entità delle sanzioni applicate, sia future che pregresse"

"Concludiamo affermando che li regolamento comunale, inerente il comportamento dei proprietari di cani, esiste in tutti i comuni italiani ma che le regole in esso contenute nel comune di Bordighera, dal mese di agosto 2024, sono applicate in maniera più severa e restrittiva" - mette in risalto il circolo Movimento Indipendenza di Bordighera - "Intendiamo, al più presto, organizzare un incontro rivolto ai cittadini in cui verrà presentato il circolo, i candidati regionali e le proposte relative le problematiche che affliggono la nostra città, questo nell'intento di collaborare alla risoluzione dei problemi".