Bordighera: ieri sera l'incontro inaugurale del circolo cittadino del movimento politico Indipendenza (Foto)

Si è svolto ieri l’incontro inaugurale del Circolo cittadino di Bordighera che fa riferimento al movimento Indipendenza il cui leader nazionale è l’ex ministro ed ex sindaco di Roma on. Gianni Alemanno. L'annuncio è di Erica Martini, responsabile regionale dell'organizzazione del partito. Tra gli altri iscritti erano presenti anche i componenti del Direttivo: Sofia Serrano, Marco Farotto, Stefano Sapino, Giovanni Ramoino e Marco Casella.

Con loro due dei quattro candidati per la provincia di Imperia alle prossime elezioni Regionali: Erica Martini, ex candidata sindaco di Sanremo e membro dell’esecutivo nazionale di Indipendenza affiancata da Francesco Mauro, ex presidente della Commissione bilancio e capogruppo consiliare a Ventimiglia. "Indipendenza - sottolineano dal partito si presenterà con una sua lista e con la forza dei suoi ideali e valori di destra e del sovranismo sociale che sono lontani da centrodestra e centrosinistra, due poli che hanno governato la regione in modo fallimentare negli ultimi decenni".

La sede del Circolo bordigotto del Movimento Indipendenza è in Via Vittorio Emanuele II, 309 (tel. 347.3423419).