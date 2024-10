Weekend Gourmet all'Osteria Martini: un viaggio culinario con i menù a quattro mani degli chef Federico Lanteri e Gianluca Pino

L’Osteria Martini, situata nel suggestivo borgo di Pigna (IM) e guidata dal talentuoso chef Federico Lanteri, si prepara ad accogliere gli ospiti durante un intero weekend di ottobre dedicato all’arte culinaria. L’evento prevede la presentazione di due menù realizzati a quattro mani, elaborati in collaborazione con il rinomato chef Gianluca Pino, noto per la sua creatività e per la capacità di esaltare i sapori tradizionali attraverso tecniche moderne.

Questi menù sono stati attentamente progettati non solo per deliziare il palato, ma anche per offrire un’esperienza sensoriale unica. Ogni piatto racconta una storia e invita i commensali a intraprendere un viaggio gastronomico che celebra la ricchezza degli ingredienti in preparazioni tradizionali rivisitate con eleganza e raffinatezza.

L’appuntamento è per il week end dal 11 al 13 ottobre per scoprire abbinamenti audaci e sapori inaspettati, il tutto in un’atmosfera accogliente e conviviale.

Questi i menù proposti:

Venerdì 11 ottobre: una cena romantica

Antipasto: Fagiolo di Pigna con Gel di Soia e Spuma di Pecorino Sardo

Un piatto che celebra i sapori autentici della tradizione: il Fagiolo di Pigna, un legume raro e pregiato, è esaltato dalla freschezza del gel di soia, mentre la spuma di Pecorino Sardo arricchisce il palato con la sua cremosità. Completa l’esperienza un filo d’olio extravergine d’oliva e una spolverata di pepe nero fresco per un tocco di vivacità.

Primo: Fregula mantecata alla pepata di Cozze profumata alle zeste di Limone mentonese

Un piatto che unisce mare e terra: la fregula, tipica pasta sarda, viene mantecata con una saporita pepata di cozze, arricchita dalle fresche zeste di limone di Mentone, che donano una nota di freschezza e profumo. Servita con una spruzzata di prezzemolo fresco e un tocco di peperoncino per una leggera piccantezza, è un viaggio sensoriale che risveglierà i vostri gusti.

Secondo: Calamaro alle due Consistenze con Crema al Nero di Seppia e Broccolo all’Acciuga

Una combinazione che gioca con le texture: il calamaro sarà servito in due preparazioni, una tenera e l’altra croccante, per un contrasto sorprendente. La crema al nero di seppia arricchisce il piatto con il suo sapore intenso, mentre il broccolo all’acciuga completa il tutto con un retrogusto umami che invita a essere ripetuto.

Dessert: Zabaione allo Zafferano con Caramello al Cannonau, Crumble di Stroscia e Cachi Mela di Frutta

Un dolce di chiusura che incanta: un delicato zabaione aromatizzato allo zafferano, che regala un colore dorato e un sapore avvolgente, accompagnato da un caramello al Cannonau che infonde carattere e profondità. Il crumble di stroscia, tipico dolce sardo, aggiunge croccantezza, mentre i cachi mela di frutta offrono un tocco fresco e fruttato, rendendo omaggio alla tradizione.

Questo il menù speciale che sarà proposto per tutto il week end del 12/13 ottobre

Sinfonia di Sapori: un viaggio nel Mondo della Tradizione e dell'Innovazione

Entrée: Animella di vitello croccante, servita con una delicata salsa di melograno e guarnita con mandorle salate tostate. Un inizio croccante e sorprendente che stuzzicherà il palato.

Antipasto: Pancia di maiale laccata al tè nero, accompagnata da una riduzione di soia e agrumi. Questa preparazione innovativa unisce i sapori orientali alla tradizione, offrendo un'esplosione di gusto fin dal primo assaggio.

Primo Piatto: Tortellone d'anatra farcito con un morbido ripieno di carne di anatra e aromatizzato con crema allo zafferano. Servito con gocce di pomodoro alla brace e una grattugiata di tartufo fresco, questo piatto promette un'armonia di sapori e profumi avvolgenti.

Secondo Piatto: Carré di agnello in crosta di basilico, presentato con una salsa al vino rosso e cioccolato fondente. Questo piatto è completato da un puré di patate montate alla menta e una spolverata di caprino, per un connubio perfetto di dolcezza e freschezza.

Dessert: Torta rustica all'uva fragola, con una crema acidula che contrasta splendidamente con la dolcezza del frutto. La torta è arricchita da una sbrisolona all’olio extravergine d’oliva, creando una chiusura del pasto originale.

Prezzo dei menu 50 euro a persona esclusi i vini.

L' Osteria Martini da Federico Lanteri, che per la qualità della cucina e dell'accoglienza è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova a Pigna (IM) in Via Piazza Castello, 10.

Chiusura: lunedì e martedì.

Telefono: +39 3496381330

Il Ristorante dispone inoltre di un sito web, di una pagina facebook e Instagram.